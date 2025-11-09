Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicki Nicole aclaró rumores de ruptura con Lamine Yamal: "Muy enamorada"

Nicki Nicole deslumbró en un evento en Barcelona y confirmó que vive un gran momento personal con Lamine Yamal, su gran amor.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
¿Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal? | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

La cantante argentina Nicki Nicoles volvió a acaparar miradas en un reciente evento de moda celebrado en Barcelona, donde no solo destacó por su estilo y carisma, sino porque habló públicamente de un aspecto personal, su relación con el futbolista Lamine Yamal.

Frente a cámaras y rodeada de luces, la artista se mostró radiante y segura confirmando que atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo profesional como en lo sentimental.

¿Cómo habló Nicki Nicole de su noviazgo?

En medio del entusiasmo del público y la atención de los periodistas, Nicki Nicole, fue consultada sobre cómo se siente en esta etapa de su vida, y con una sonrisa confesó que se siente feliz y “muy enamorada”.

Sus palabras bastaron para desmentir cualquier rumor que en los últimos días circulaba frente a una posible ruptura entre ella y el jugador del FC Barcelona, dejando en claro que su relación sigue en pie y más fuerte que nunca.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su vida en Barcelona?

La cantante reaccionó con espontaneidad y complicidad, incluso cuando los reporteros bromearon sobre su romance, y con un gesto de ternura hacia las cámaras presentes, dejó claro que no tiene problema en mostrarle al mundo lo enamorada que se siente, manteniendo su estilo reservado.

Nicki Nicole terminó con Lamine Yamal ahora estaría con Mastantuono
Nicki Nicole brilló en Barcelona y sorprendió al hablar de su amor con Lamine Yamal (Foto: AFP)

La intérprete también expresó lo mucho que disfruta estar en España, especialmente en Barcelona y aseguró sentirse agradecida por la calidez del público, algo que ha hecho más llevadera su apretada agenda de presentaciones, colaboraciones y apariciones en eventos de renombre.

¿Cómo vive Nicki Nicole este momento de su carrera y su vida personal?

Su presencia en la pasarela fue un acontecimiento importante no solo por su actitud sino por su look, pues combinó perfectamente el sentido de la moda con su esencia artística.

Nicki Nicole estaría saliendo con Mastantuono del Real Madrid tras su ruptura con Lamine Yamal del Barcelona
Nicki Nicole desmiente rumores y confirma que su relación con Lamine Yamal sigue más fuerte que nunca. (Foto: AFP)

Nickie Nicole atraviesa un periodo de gran estabilidad, mientras en lo profesional sigue consolidándose como una de las voces más influyentes de la música urbana, la confirmación de su relación con Lamine Yamal atrae el apoyo de los seguidores, quienes celebran cada gesto de complicidad y amor entre ellos.

