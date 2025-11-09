Nicki Nicole aclaró rumores de ruptura con Lamine Yamal: "Muy enamorada"

La cantante argentina Nicki Nicoles volvió a acaparar miradas en un reciente evento de moda celebrado en Barcelona, donde no solo destacó por su estilo y carisma, sino porque habló públicamente de un aspecto personal, su relación con el futbolista Lamine Yamal.

Frente a cámaras y rodeada de luces, la artista se mostró radiante y segura confirmando que atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo profesional como en lo sentimental.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

¿Cómo habló Nicki Nicole de su noviazgo?

En medio del entusiasmo del público y la atención de los periodistas, Nicki Nicole, fue consultada sobre cómo se siente en esta etapa de su vida, y con una sonrisa confesó que se siente feliz y “muy enamorada”.

Sus palabras bastaron para desmentir cualquier rumor que en los últimos días circulaba frente a una posible ruptura entre ella y el jugador del FC Barcelona, dejando en claro que su relación sigue en pie y más fuerte que nunca.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón envió curioso mensaje a quienes deseen estar en La casa de los famosos Colombia 2026

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su vida en Barcelona?

La cantante reaccionó con espontaneidad y complicidad, incluso cuando los reporteros bromearon sobre su romance, y con un gesto de ternura hacia las cámaras presentes, dejó claro que no tiene problema en mostrarle al mundo lo enamorada que se siente, manteniendo su estilo reservado.

Nicki Nicole brilló en Barcelona y sorprendió al hablar de su amor con Lamine Yamal (Foto: AFP)

La intérprete también expresó lo mucho que disfruta estar en España, especialmente en Barcelona y aseguró sentirse agradecida por la calidez del público, algo que ha hecho más llevadera su apretada agenda de presentaciones, colaboraciones y apariciones en eventos de renombre.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

¿Cómo vive Nicki Nicole este momento de su carrera y su vida personal?

Su presencia en la pasarela fue un acontecimiento importante no solo por su actitud sino por su look, pues combinó perfectamente el sentido de la moda con su esencia artística.

Nicki Nicole desmiente rumores y confirma que su relación con Lamine Yamal sigue más fuerte que nunca. (Foto: AFP)

Nickie Nicole atraviesa un periodo de gran estabilidad, mientras en lo profesional sigue consolidándose como una de las voces más influyentes de la música urbana, la confirmación de su relación con Lamine Yamal atrae el apoyo de los seguidores, quienes celebran cada gesto de complicidad y amor entre ellos.