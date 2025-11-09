Yina Calderón envió curioso mensaje a quienes deseen estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido más controversiales del país, nuevamente llamó la atención en redes sociales al referirse a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante del reality de convivencia aparece frecuentemente para opinar de diferentes temas, recientemente decidió compartir un consejo a aquellos que estén interesados en ser seleccionados para esta nueva edición.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

“Oigan, le voy a dar un consejo a los aspirantes de La casa de los famosos 3, no demuestren el hambre, el que demuestra el hambre no come, esos videos diciendo llámenme, contáctenme, estoy disponible, el que demuestra el hambre no come”, señaló Calderón.

Artículos relacionados Talento nacional Finalista de MasterChef Celebrity preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto

Así mismo, los invitó a mantenerse “relajados”, pues si algo ha podido comprobar es que, “lo que pa’ uno, es pa’ uno”, dejando claro es mejor no hacerse notar, pues finalmente lo que debe hablar es el trabajo de cada persona.

¿Qué consejo les dio Yina Calderón a los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Según lo comentó la también empresaria de fajas, ya habría algunas personas encargadas de buscar a los talentos que harían parte de la tercera temporada, por lo que insistió en que, quienes quieren ser tenidos en cuenta, deben estar enfocados en su trabajo.

“Haga su contenido, equivóquese, haga lo suyo, pero no demuestre el hambre”, dijo de manera insistente.

Además, la exparticipante, agregó que últimamente ha visto a muchos influenciadores desesperados por figurar, cuando justamente son ellos los que nunca son llamados para hacer parte del reality.

Yina Calderón envió consejo a los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Aunque en redes muchos aseguran que ya habrían iniciado el proceso de selección de los aspirantes y participantes, hasta el momento no se ha confirmado ningún nombre, sin embargo, estos rumores han alimentado el interés de los seguidores del programa por conocer más detalles de lo que traerá la competencia en el año 2026.

El consejo que Yina Calderón le envió a los aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, queda esperar qué pasará en los próximos meses, en los cuales seguramente se podrá conocer algún adelanto de la nueva temporada.