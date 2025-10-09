Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Finalista de MasterChef Celebrity preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto

A través de redes sociales, la exparticipante del reality de cocina compartió con sus seguidores la preocupante fotografía.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Daniela Tapia junto a exparticipante de MasterChef Celebrity 2023.
Exparticipante de MasterChef Celebrity preocupó por su salud. Foto | Canal RCN.

En los últimos días, una exparticipante de MasterChef Celebrity 2023 encendió las alarmas en redes sociales luego de que hiciera inesperada publicación en la que se mostró desde un centro médico tras ser hospitalizada.

¿Qué exparticipante de MasterChef Celebrity preocupó por su estado de salud?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Daniela Tapia acumula cientos de seguidores, sorprendió con una fotografía en la que se puede observar acostada sobre una camilla mientras se encuentra conectada a diferentes equipos médicos.

“Hola a todos estoy muy bien gracias a Dios, a mi doctor y seres amados que me han acompañado en cada instante”, fueron las palabras con las que la reconocida actriz acompañó la imagen que generó preocupación entre los internautas.

Además de expresar su gratitud con cada una de las personas que ha estado de manera incondicional en este proceso, la exparticipante de la cocina más importante del mundo aseguró que aun no es el momento de contar por qué situación está atravesando, sí dejó claro que en su momento compartirá esta historia agregando que “debe ser contada”.

Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023.
Daniela Tapia preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto. Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a Daniela Tapia? La actriz preocupó por su estado de salud

Aunque Daniela no especificó cuál es su estado de salud actual, si dio un parte de tranquilidad al decir que en este momento se encuentra bien.

No obstante, la intérprete, recordada por su personaje en ‘Leandro Díaz’, protagonizada por Silvestre Dangond, despertó el interés de los usuarios por saber más detalles de su salud.

Daniela Tapia junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2023.
Daniela Tapia compartió alarmante foto desde el hospital. Foto | Canal RCN.

Actualmente, la también modelo de origen cubano se mantiene enfocada en sus proyectos laborales junto a diferentes marcas, además de presumir encantadoras fotos de cada uno de los paradisiacos destinos a los que viaja para descansar.

Cabe señalar que, durante su participación en MasterChef Celebrity, Daniela demostró ser una mujer disciplinada y entregada a la cocina, tanto así que logró mantenerse a lo largo de la competencia y llegar a la final con Nela González, Adrián Parada y Carolina Acevedo.

Por ahora, seguidores de la finalista de MasterChef Celebrity 2023, esperan atentos mayor información sobre Tapia.

