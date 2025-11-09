Ángela Aguilar en el centro de la polémica tras desplante a un fan

En las últimas horas, la cantante Ángela Aguilar causó revuelo en redes sociales luego de que empezara a circular un polémico video en el que quedó en evidencia su actitud con un fan en plena calle.

¿Por qué Ángela Aguilar está en el centro de la polémica?

En la grabación, que rápidamente dio de qué hablar entre los internautas, se puede observar el instante en el que la artista sale de un lugar público y se dirige hacia su vehículo, sin embargo, justo antes de subirse, es abordada por un seguidor quien emocionado le pide una foto.

Lo que resultó llevándose la atención de los usuarios fue precisamente el gesto de la intérprete con la persona que se acercó con la intensión de poder conocerla y tener unos segundos con ella.

Y es que, en el video, se puede observar cómo la joven artista en un primer momento si accedió a tomarse la instantánea con el seguidor, no obstante, segundos después se alejó de la persona, dejando poco espacio para la interacción.

Ángela Aguilar protagonizó polémico momento. Foto | Arturo Holmes.

¿Cuál fue el gesto de Ángela Aguilar con un seguidor en plena calle?

El gesto de Aguilar fue interpretado por muchos como un desaire con el fanático, pues creen que pudo tener una actitud mucho más cordial y amable.

El polémico gesto de Ángela Aguilar con un fan. Foto | Carl de Souza.

Como era de esperarse, el comportamiento de la mexicana ha generado todo tipo de comentarios por parte de los internautas, quienes criticaron duramente su reacción y avivaron el debate sobre su carrera y sus asuntos personales.

“No camina, levita”, “Ay no para que se toman foto con ella”, “Por eso es q no le prospera ese pelo”, “Pobre fan, qué suerte nunca te escuché”, “Que señora tan engreída” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas.

Por su parte, hubo quienes la defendieron y no vieron con malos ojos la actitud de la mujer. “¿Y cuál fue el desplante? Se tomó la foto, ¿qué más quería?” escribieron.

Esta nueva situación, nuevamente pone a Ángela en el centro del debate, pues como es de conocimiento público, su relación con el cantante Christian Nodal ha estado atravesada por juicios y cuestionamientos en contra de ambos artistas.