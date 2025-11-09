Selena Gomez impone un nuevo estilo de uñas: ¿por qué todos querrán las Toasted Nails?

Selena Gomez vuelve a marcar tendencia con su última manicura. Esta vez, la actriz y cantante sorprendió con las Toasted Nails, un tono marrón cálido.

¿Por qué son tendencia los Toasted Nails de Selena Gomez, el nuevo estilo de uñas?

Recientemente, tras sus apariciones públicas, Selena ha estado utilizando las uñas "Toasted Nails" durante la promoción de Rare Beauty en Nueva York y la quinta temporada de Only Murders in the Building.

El secreto de este tono está en su versatilidad: se adapta tanto a uñas cortas como largas, logrando un efecto diferente según la forma.

En uñas cuadradas, ofrece pulcritud y discreción, mientras que en almendradas aporta sofisticación y sensualidad.

Además, se puede personalizar con un ligero brillo dorado para un efecto más festivo.

¿Cómo afecta a su día a día la artritis que Selena Gomez enfrenta por el lupus?

Selena Gomez compartió que padece artritis como consecuencia del lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2013. Fue una de las primeras famosas en hablar abiertamente sobre la enfermedad y, además del daño renal que le provocó, necesitó un trasplante de riñón.

Recientemente en una conversación en el podcast Good Hang with Amy Poehler, la actriz y cantante explicó que este nuevo diagnóstico influyó directamente en la creación de su marca de belleza, Rare Beauty, buscando productos fáciles de usar para quienes enfrentan dificultades similares.

Selena relató que antes de iniciar su tratamiento, acciones simples como abrir una botella le generaban dolor intenso.

Esta experiencia la llevó a diseñar empaques ergonómicos y prácticos, pensando en personas con problemas de destreza.

Selena Gomez impone Toasted Nails y revela nuevo diagnóstico de artritis por lupus. (Foto: Jon Kopaloff / Getty Images / AFP)

"Tenemos que crear productos útiles para todos, incluyendo quienes tienen artritis en los dedos", aseguró.

Pero, ¿qué es la artritis? es una inflamación de las articulaciones que puede causar dolor, rigidez e hinchazón.

Existen diferentes tipos, como la osteoartritis, que se relaciona con el desgaste del cartílago, y la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que afecta el revestimiento de las articulaciones.

Los síntomas suelen variar según la persona y la gravedad, e incluyen dificultad para mover las articulaciones, sensación de calor o enrojecimiento y, en algunos casos, fatiga generalizada.