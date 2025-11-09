Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es la prosopagnosia? La ceguera facial que hace que Brad Pitt no reconozca rostros

Brad Pitt padece de prosopagnosia, la cual sigue siendo un trastorno poco conocido y diagnosticado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Qué es la prosopagnosia de Brad Pitt?
Prosopagnosia: el desafío de Brad Pitt para reconocer rostros. (Foto: AFP)

La prosopagnosia, conocida como ‘ceguera facial’, es un trastorno que impide reconocer rostros familiares, incluso después de muchos encuentros previos. Brad Pitt confesó este año padecer este desorden, sumando su voz a un fenómeno que sigue siendo poco conocido y diagnosticado.

Artículos relacionados

Prosopagnosia: ¿Qué ven quienes padecen ceguera facial?

Según el actor, la condición ha afectado su vida social y profesional, obligándolo a preguntar a las personas que ya conoce: “¿Dónde nos conocimos exactamente?”, algo que suele generar malentendidos.

La prosopagnosia no es un simple problema de memoria, sino una alteración perceptiva que afecta la manera en que se procesan los rostros.

Artículos relacionados

Las personas con esta condición perciben los elementos faciales, como ojos, nariz, boca y orejas, pero no logran unirlos como un conjunto significativo. “Veo lo mismo en todos: ojos, boca, nariz… pero no tienen sentido juntos”, explican los especialistas.

¿Qué es la prosopagnosia de Brad Pitt?
Brad Pitt y la ceguera facial: descubre qué es la prosopagnosia. (Foto: Freepik)

Marlene Behrmann, neurocientífica de la Universidad de Carnegie Mellon, señala que la dificultad radica en la uniformidad de las estructuras faciales y su constante cambio dinámico al hablar o expresar emociones.

Existen dos tipos de prosopagnosia: la adquirida y la congénita. La primera se produce tras lesiones cerebrales, infartos o tumores, mientras que la congénita se manifiesta desde el nacimiento sin causa aparente.

Artículos relacionados

El caso más documentado de prosopagnosia adquirida fue registrado en 1947 por el neurólogo alemán Joachim Bodamer en un soldado de la Segunda Guerra Mundial que perdió la capacidad de reconocer rostros tras una herida de bala en la cabeza.

¿Qué es la prosopagnosia de Brad Pitt?
¿Por qué Brad Pitt no reconoce a algunas personas? Conoce su prosopagnosia (Foto: AFP)

¿Por qué Brad Pitt se volvió viral tras aparecer en comercial de lujo?

Recientemente el reconocido actor de Hollywood de 61 años protagonizó un anuncio comercial de De’Longhi para su máquina de café expreso que se volvió viral.

Pues la máquina que utiliza el actor en el videoclip tiene un precio de US$ 1.499,95, mientras que otra versión que aparece al final del anuncio alcanza los US$ 1.999,95.

Este comercial debutó en el Festival de Cine de Venecia y muestra a Pitt preparando un café mientras Riccardo Scamarcio, con voz en off, lo guía y corrige su pronunciación de “Perfetto”. Incluso el perro de Pitt parece juzgar su intento de italiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Copenhague se destaca como referente de moda en 2025 gracias a su estilo escandinavo y enfoque sostenible.

Selena Gomez impone tendencia en uñas Selena Gómez

Selena Gomez impone un nuevo estilo de uñas: ¿por qué todos querrán las Toasted Nails?

Selena Gomez marcó tendencia con unas uñas marrón tostado y recientemente habló sobre la artritis que enfrenta.

Las 5 pandemias más mortales de la historia Curiosidades

¿Cuáles son las pandemias más mortales de la historia y cuánto impacto tuvieron en la población?

De la peste negra al COVID-19, las pandemias más mortales que dejaron millones de muertes y marcaron la historia.

Lo más superlike

Yana Karpova. Talento nacional

Yana Karpova causó furor tras presumir los resultados de su procedimiento estético, ¿qué se hizo?

A través de su cuenta de Instagram, Yana Karpova mostró los detalles de su transformación física.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

Ángela Aguilar posa con el premio a la Canción Mariachi/Ranchera del Año durante la 36ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar en el centro de la polémica tras desplante a un fan

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos