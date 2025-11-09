¿Qué es la prosopagnosia? La ceguera facial que hace que Brad Pitt no reconozca rostros
Brad Pitt padece de prosopagnosia, la cual sigue siendo un trastorno poco conocido y diagnosticado.
La prosopagnosia, conocida como ‘ceguera facial’, es un trastorno que impide reconocer rostros familiares, incluso después de muchos encuentros previos. Brad Pitt confesó este año padecer este desorden, sumando su voz a un fenómeno que sigue siendo poco conocido y diagnosticado.
Prosopagnosia: ¿Qué ven quienes padecen ceguera facial?
Según el actor, la condición ha afectado su vida social y profesional, obligándolo a preguntar a las personas que ya conoce: “¿Dónde nos conocimos exactamente?”, algo que suele generar malentendidos.
La prosopagnosia no es un simple problema de memoria, sino una alteración perceptiva que afecta la manera en que se procesan los rostros.
Las personas con esta condición perciben los elementos faciales, como ojos, nariz, boca y orejas, pero no logran unirlos como un conjunto significativo. “Veo lo mismo en todos: ojos, boca, nariz… pero no tienen sentido juntos”, explican los especialistas.
Marlene Behrmann, neurocientífica de la Universidad de Carnegie Mellon, señala que la dificultad radica en la uniformidad de las estructuras faciales y su constante cambio dinámico al hablar o expresar emociones.
Existen dos tipos de prosopagnosia: la adquirida y la congénita. La primera se produce tras lesiones cerebrales, infartos o tumores, mientras que la congénita se manifiesta desde el nacimiento sin causa aparente.
El caso más documentado de prosopagnosia adquirida fue registrado en 1947 por el neurólogo alemán Joachim Bodamer en un soldado de la Segunda Guerra Mundial que perdió la capacidad de reconocer rostros tras una herida de bala en la cabeza.
Este comercial debutó en el Festival de Cine de Venecia y muestra a Pitt preparando un café mientras Riccardo Scamarcio, con voz en off, lo guía y corrige su pronunciación de "Perfetto". Incluso el perro de Pitt parece juzgar su intento de italiano.