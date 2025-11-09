Yana Karpova causó furor tras presumir los resultados de su procedimiento estético, ¿qué se hizo?

Yana Karpova, una de las figuras internacionales que ha ido ganando popularidad en el panorama digital, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales, luego de que decidiera presumir los resultados de los procedimientos que se realizó en los últimos días.

¿Qué procedimientos se hizo Yana Karpova?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven acumula cientos de seguidores, se mostró emocionada de poder compartir detalles de cómo fue la transformación radical que tuvo su cuerpo.

En el video que rápidamente llamó la atención y despertó el interés de los usuarios, se puede observar el antes versus el después, en donde quedó en evidencia que los resultados cumplieron completamente con sus expectativas.

“Estoy muy contenta con este cuerpo divino que tengo, me siento muy feliz y me estoy cuidando mucho”, fueron las declaraciones de la cantante mientras enseñaba los resultados.

¿Cómo quedó Yana Karpova tras someterse a procedimiento estético?

De acuerdo con la descripción del post que alcanzó decenas de likes, la también modelo y creadora de contenido, el procedimiento que se hizo fue una lipoescultura, una c1rugía que elimina el exceso de grasa localizada para remodelar el contorno corporal, especialmente en áreas como el abdomen, los muslos y las caderas.

Yana Karpova lució los resultados de su procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

En las imágenes, Karpova posó ante la cámara en diferentes posiciones en las que deslumbró con su nueva figura la cual se puede apreciar desde varios ángulos.

Tras su publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, por lo que aprovecharon su aparición para dar su opinión sobre el procedimiento.

“Quedó espectacular”, “Yana quedó muy bonita”, “Ella es Hermosa”, “Se ve bellísima”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

¿Yana Karpova y Marlon Solórzano continúan juntos?

Actualmente, Yana se encuentra en una relación estable con Marlon Solórzano,exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con quien se dio una nueva oportunidad en el amor luego de su noviazgo con Cris Valencia.

Según lo ha comentado Karpova en diferentes entrevistas, por ahora se está dando la posibilidad de conocer a Solórzano con quien logró conectar desde hace unos meses y con quien espera poder seguir compartiendo su vida.