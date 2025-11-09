En la playa, así celebró Andrea Tovar su cumpleaños: aquí las fotos

La exreina Andrea Tovar, jurado de Miss Universe Colombia, el reality, celebró un año más de vida junto a sus seres queridos.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

¿Cómo celebró Andrea Tovar su cumpleaños?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró cómo decidió festejar un año más de vida.

En las instantáneas se dejó ver en un paradisiaco lugar cerca al mar, donde celebró un año más de vida en un elegante picnic junto a sus dos hijos Elena y Lorenzo, fruto de su pasado matrimonio con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas.

Para la celebración, la modelo lució un sofisticado vestido de color negro, con el que logró resaltar su belleza y el cual acompañó con el pelo recogido y pequeñas joyas doradas.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

¿Qué dijo Andrea Tovar tras cumplir un año más de vida?

Con las imágenes, la ex Señorita Colombia aprovechó para compartir un mensaje lleno de agradecimiento por una nueva vuelta al sol.

"a vida siempre sorprende, un año más para agradecer el camino recorrido. La vida, con sus luces y sombras, me ha enseñado que siempre hay motivos para sonreír…y celebrar lo verdaderamente valioso. Me siento afortunada de contar con seres que me inspiran a crecer y que me recuerdan que la vida es un viaje lleno de aprendizajes y gratitud", escribió.

Además, detalló que celebró la magia de estar viva, de poder seguir soñando, de rodearse de amor y de compartir su camino al lado de su familia.

Asimismo, indicó que brinda por lo que es, por lo que se viene para ella y por la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para vivir con el corazón abierto.

Artículos relacionados Talento nacional Andrea Tovar se sinceró sobre lo difícil que fue su divorcio: "Me derrumbé"

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Andrea Tovar tras su cumpleaños?

Varios de sus admiradores la llenaron de "me gusta" y comentarios llenos de felicitaciones y buenos deseos en esta fecha tan especial para ella, además de resaltar la gran madre que es con sus dos pequeños.

Por ahora, Andrea Tovar sigue cautivando siendo jurado de Miss Universe Colombia, el reality, que es transmitido los fines de semanas por el Canal RCN a las 8:00 p.m.