Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

En la playa, así celebró Andrea Tovar su cumpleaños: aquí las fotos

La exreina Andrea Tovar, jurado de Miss Universe Colombia, el reality, celebró un año más de vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Tovar en su cumpleaños
Andrea Tovar revela detalles de su cumpleaños/Canal RCN

La exreina Andrea Tovar, jurado de Miss Universe Colombia, el reality, celebró un año más de vida junto a sus seres queridos.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Andrea Tovar su cumpleaños?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró cómo decidió festejar un año más de vida.

Andrea Tovar en su cumpleaños

En las instantáneas se dejó ver en un paradisiaco lugar cerca al mar, donde celebró un año más de vida en un elegante picnic junto a sus dos hijos Elena y Lorenzo, fruto de su pasado matrimonio con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas.

Para la celebración, la modelo lució un sofisticado vestido de color negro, con el que logró resaltar su belleza y el cual acompañó con el pelo recogido y pequeñas joyas doradas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Andrea Tovar tras cumplir un año más de vida?

Con las imágenes, la ex Señorita Colombia aprovechó para compartir un mensaje lleno de agradecimiento por una nueva vuelta al sol.

Andrea Tovar en Miss Universe Colombia, el reality

"a vida siempre sorprende, un año más para agradecer el camino recorrido. La vida, con sus luces y sombras, me ha enseñado que siempre hay motivos para sonreír…y celebrar lo verdaderamente valioso. Me siento afortunada de contar con seres que me inspiran a crecer y que me recuerdan que la vida es un viaje lleno de aprendizajes y gratitud", escribió.

Además, detalló que celebró la magia de estar viva, de poder seguir soñando, de rodearse de amor y de compartir su camino al lado de su familia.

Asimismo, indicó que brinda por lo que es, por lo que se viene para ella y por la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para vivir con el corazón abierto.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Andrea Tovar tras su cumpleaños?

Varios de sus admiradores la llenaron de "me gusta" y comentarios llenos de felicitaciones y buenos deseos en esta fecha tan especial para ella, además de resaltar la gran madre que es con sus dos pequeños.

Por ahora, Andrea Tovar sigue cautivando siendo jurado de Miss Universe Colombia, el reality, que es transmitido los fines de semanas por el Canal RCN a las 8:00 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña y Karina García La toxi costeña

Así respondió la Toxi Costeña a quien le dijo que se viste como Karina

La Toxi Costeña reaccionó luego de que le dijeran que se viste igual que su excompañera Karina García.

Paola Jara y Jessi Uribe Paola Jara

Así fue el baby shower de Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron por todo lo alto la pronta llegada de su hija Emilia.

Raúl Ocampo, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado contestó si es "amiga con derechos" del actor Raúl Ocampo

Valentina Taguado aclaró la duda de la relación que ella tiene con Raúl Ocampo.

Lo más superlike

Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar ayudó a equipo contrario en MasterChef: Carolina la entendió y Violeta se ofendió

A Valeria Aguilar no le importó la competencia o lo que fuesen a decir sus compañeras de equipo en MasterChef Celebrity.

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos