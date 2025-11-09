Beéle sorprendió a sus seguidores al mostrar el récord que logró tras polémica

El cantante Brandon de Jesús López Orozco mejor conocido en el mundo artístico como Beéle sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al revelar la buena noticia que recibió.

¿Cuál fue la noticia que Beéle les dio a sus seguidores tras polémica?

El artista ha logrado posicionarse en los últimos meses como uno de los artistas más escuchados dentro de la industria musical en Colombia y Latinoamérica.

Beéle puede estar pasando por uno de sus mejores momentos a nivel artístico, sin embargo, las polémicas no han estado ajenas a su alrededor, una de ellas la separación de su pareja Cara Rodríguez, mamá de sus hijos o su ruptura con Isabella Ladera.

Sin embargo, el artista barranquillero se ha tomado de la mejor forma las polémicas a su alrededor y así lo ha demostrado en sus presentaciones en donde por ejemplo se toma con humor el hecho que lo califiquen como una persona 'infiel'.

Asimismo, el cantante que está próximo a cumplir 23 años comparte y presume sus logros musicales en sus redes sociales, esto lo demostró en la mañana del 11 de septiembre.

¿Cuál fue el récord que rompió el cantante Beéle en la música?

El artista les compartió a sus millones de seguidores la buena noticia que recibió en las últimas horas en donde confirmó que está pasando por uno de sus mejores momentos.

Beéle compartió en sus historias una imagen en la que dejó ver que logró convertirse en el artista número a nivel global en los charts de la plataforma musical Spotify.

El intérprete de "No tiene sentido" o "La Plena" logró superar y estar por encima de famosos artistas como Rihanna, Rauw Alejandro, Junior H, Kendrick Lamar, Lana del Rey, Linkin Park, entre otros.



El artista compartió la lista en donde ubicó su nombre con un círculo azul en el primer lugar de la tabla de posiciones a nivel mundial.

¿Qué reacciones provocó el logro de Beéle en la música?

Como era de esperarse esta noticia de Beéle no ha pasado por desapercibido y en varias plataformas y páginas de entretenimiento ha empezado a ser compartida.

Muchos de los seguidores del artista se han alegrado por ver cómo a pesar de algunas polémica a su alrededor ha logrado salir adelante y seguir posicionando su música a nivel mundial.