Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Beéle sorprendió a sus seguidores al mostrar el récord que logró tras polémica

El cantante Beéle recibió importante noticia sobre su carrera musical y así reaccionó en sus redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle mostró el récord que logró con su música
Beéle mostró récord que rompió en la música. (AFP: Romain Maurice)

El cantante Brandon de Jesús López Orozco mejor conocido en el mundo artístico como Beéle sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al revelar la buena noticia que recibió.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la noticia que Beéle les dio a sus seguidores tras polémica?

El artista ha logrado posicionarse en los últimos meses como uno de los artistas más escuchados dentro de la industria musical en Colombia y Latinoamérica.

Beéle puede estar pasando por uno de sus mejores momentos a nivel artístico, sin embargo, las polémicas no han estado ajenas a su alrededor, una de ellas la separación de su pareja Cara Rodríguez, mamá de sus hijos o su ruptura con Isabella Ladera.

Sin embargo, el artista barranquillero se ha tomado de la mejor forma las polémicas a su alrededor y así lo ha demostrado en sus presentaciones en donde por ejemplo se toma con humor el hecho que lo califiquen como una persona 'infiel'.

Asimismo, el cantante que está próximo a cumplir 23 años comparte y presume sus logros musicales en sus redes sociales, esto lo demostró en la mañana del 11 de septiembre.

Beéle feliz de su álbum Borondo
Beéle

Artículos relacionados

¿Cuál fue el récord que rompió el cantante Beéle en la música?

El artista les compartió a sus millones de seguidores la buena noticia que recibió en las últimas horas en donde confirmó que está pasando por uno de sus mejores momentos.

Beéle compartió en sus historias una imagen en la que dejó ver que logró convertirse en el artista número a nivel global en los charts de la plataforma musical Spotify.

El intérprete de "No tiene sentido" o "La Plena" logró superar y estar por encima de famosos artistas como Rihanna, Rauw Alejandro, Junior H, Kendrick Lamar, Lana del Rey, Linkin Park, entre otros.


El artista compartió la lista en donde ubicó su nombre con un círculo azul en el primer lugar de la tabla de posiciones a nivel mundial.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones provocó el logro de Beéle en la música?

Como era de esperarse esta noticia de Beéle no ha pasado por desapercibido y en varias plataformas y páginas de entretenimiento ha empezado a ser compartida.

Muchos de los seguidores del artista se han alegrado por ver cómo a pesar de algunas polémica a su alrededor ha logrado salir adelante y seguir posicionando su música a nivel mundial.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selena Gomez confesó que debido a esta enfermedad que padece tuvo que diseñar envases accesibles para su marca 'Rare Beauty'.

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

El cantante Juanes había dedicado una emotiva publicación a Alicia Vásquez en el que resaltó su rol como mamá.

Beele reaparece en redes sociales Talento nacional

Beéle reapareció con contundente mensaje: "Estoy en la mía"

El artista Beéle volvió a redes sociales presumiendo importante logro en su carrea musical.

Lo más superlike

Paola Jara presumió sus 7 meses de embarazo Paola Jara

Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara mostró cómo luce a sus siete meses de embarazo y sorprendió al revelar cómo ha sido esta etapa.

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?