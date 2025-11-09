Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

El cantante Juanes había dedicado una emotiva publicación a Alicia Vásquez en el que resaltó su rol como mamá.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció la mamá del cantante Juanes
Juanes había compartido un mensaje del Día de la Madre. (AFP: JOAQUIN SARMIENTO)

En la tarde del 10 de septiembre se confirmó la noticia del fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes a sus 95 años.

¿Cuál fue la última publicación del cantante Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento?

Juanes y su familia atraviesan un duro momento personal tras la partida de la señora Alicia Vásquez, a quien siempre destacó como una figura fundamental en su vida y una de sus mayores inspiraciones para ser cantante.

Muestra del gran amor del artista paisa por su progenitora era un tatuaje que se había hecho en uno de sus brazos en el que plasmó el rostro de su mamá como un acto de admiración.

En medio de este hecho, salió a la luz la última publicación que el artista compartió junto a su mamá, la cual hizo Juanes en el Día de las Madres de este año.

Juanes había recopilado varias fotografías de su mamá Alicia Vásquez y su esposa Karen Martínez en donde resaltó y aplaudió su rol como mamás en la vida.

Feliz día madres", escribió el cantante en aquella ocasión, palabras que hoy cobran un sentido más profundo.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de la mamá de Juanes?

Hasta el momento según pudo conocer Noticias RCN, las causas del fallecimiento de Alicia Vásquez fueron naturales. Por el momento, el artista ni sus familiares se han pronunciado al respecto a través de redes o declaraciones públicas.

Cabe recordar que, el artista había sufrido 6 años atrás el fallecimiento de su hermana Luz Cecilia quien estuvo más de 27 años en estado de coma luego de dar a luz a su hija Mariana.

Precisamente, el cantante habló de la dura pérdida de su hermana en un pódcast llamado "Más que titulares" en donde confesó que había sido el golpe más duro hasta el momento para su familia".

La noticia del fallecimiento ha conmovido a los seguidores y personas cercanas del artista, quienes lo han acompañado con mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

Juanes de luto
¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento de la mamá de Juanes? /AFP: Michael TRAN

¿Qué canciones le dedicó Juanes a su mamá?

El cantante paisa durante su carrera le dedicó varias canciones y estrofas a su mamá algunas de las más destacadas son "A Dios le pido" y "La única".

Por el lado de "A Dios le pido" hay una frase dedicada para sus padres que dice: "Qué mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde".

Y por el lado de "La única" hay una frase que dice: "La que se vuelve mi oración. La que se viste con un traje de bonita poesía, oh sí. La que me lleva hasta el final. La que se mezcla con mi sangre y hace parte de mi vida".

