Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara mostró cómo luce a sus siete meses de embarazo y sorprendió al revelar cómo ha sido esta etapa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara presumió sus 7 meses de embarazo
Paola Jara celebró sus siete meses de gestación. (Fotos Buen día, Colombia)

La cantante Paola Jara desde confirmó que estaba esperando su primer bebé junto al también artista, Jessi Uribe, ha compartido detalles de esta etapa a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Paola Jara sus siete meses de gestación?

La artista antioqueña se encuentra en la etapa final de su embarazo tras estar entre su semana 27-30 de gestación.

Precisamente, Paola Jara celebró esta fecha con una emotiva fotografía que compartió en sus historias de Instagram en donde dejó ver su gran barriguita de embarazo.

Asimismo, la artista compartió un mensaje junto a la foto frente al espejo en el que reveló que han sido sus mejores siete meses y su bendición más grande de Dios y la vida.

7 meses increíbles. Mi bendición.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Jessi Uribe los siete meses de embarazo de Paola Jara?

El cantante Jessi Uribe no se ha quedado atrás con el tema del embarazo de su esposa y a través de sus redes sociales también ha dejado ver su emoción.

Precisamente, el bumangués compartió un video en el que mostró su felicidad por el embarazo de su pareja y hasta su asombro al ver lo avanzado que está su embarazo de lo que será su primera hija con ella.

En el audiovisual se observa al cantante de música popular feliz y asombrado viendo la barriguita de Paola Jara en su séptimo mes de gestación.

Jessi Uribe, quien es el que graba el video se muestra dándole besos a la barriga de la cantante Paola Jara de manera emotiva.

Ya se te nota mucho el embarazo.

Paola Jara y Jessi Uribe celebraron 7 meses de embarazo
Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video por los 7 meses. (Fotos Canal RCN y AFP: Rodrigo Varela)

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la experiencia de embarazo para Paola Jara?

La foto de Paola Jara celebrando sus siete meses de embarazo no tardó en generar una ola de comentarios y reacciones por parte de sus fanáticos, quienes han aprovechado para enviarle mensajes de felicitación.

Cabe resaltar que, Paola Jara ha dejado claro que está viviendo esta etapa con gran ilusión y que más allá de los síntomas y malestares normales, todo ha sido un aprendizaje para ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Quién es Isabella Ladera? Influencers

Isabella Ladera: edad, parejas y detalles de la modelo e influencer vinculada con Beéle

Isabella Ladera: la modelo e influencer que destaca por su edad, parejas y trayectoria en redes sociales y en el ámbito musical.

Así fue la reunión del rey Carlos III y el príncipe Harry Talento internacional

¡El rey Carlos III y el príncipe Harry se reencuentran tras 19 meses de distanciamiento! ¿Por qué?

El rey Carlos y el príncipe Harry se reunieron en Londres tras 19 meses separados, marcando un posible paso hacia el perdón

Yu Menglong, reconocido actor de dramas históricos y románticos, falleció a los 37 años. Talento internacional

Reconocido actor chino murió en misteriosas circunstancias a sus 37 años

El fallecimiento del actor Yu Menglong a los 37 años genera conmoción y dudas en Asia tras caer de un rascacielos en Pekín.

Lo más superlike

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

La nueva temporada de ‘Merlina’ llegará a Netflix en 2027 y, mientras tanto, aumenta la expectativa de los seguidores.

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?