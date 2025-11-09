Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara desde confirmó que estaba esperando su primer bebé junto al también artista, Jessi Uribe, ha compartido detalles de esta etapa a través de sus redes sociales.

¿Cómo celebró Paola Jara sus siete meses de gestación?

La artista antioqueña se encuentra en la etapa final de su embarazo tras estar entre su semana 27-30 de gestación.

Precisamente, Paola Jara celebró esta fecha con una emotiva fotografía que compartió en sus historias de Instagram en donde dejó ver su gran barriguita de embarazo.

Asimismo, la artista compartió un mensaje junto a la foto frente al espejo en el que reveló que han sido sus mejores siete meses y su bendición más grande de Dios y la vida.

7 meses increíbles. Mi bendición.

¿Cómo celebró Jessi Uribe los siete meses de embarazo de Paola Jara?

El cantante Jessi Uribe no se ha quedado atrás con el tema del embarazo de su esposa y a través de sus redes sociales también ha dejado ver su emoción.

Precisamente, el bumangués compartió un video en el que mostró su felicidad por el embarazo de su pareja y hasta su asombro al ver lo avanzado que está su embarazo de lo que será su primera hija con ella.

En el audiovisual se observa al cantante de música popular feliz y asombrado viendo la barriguita de Paola Jara en su séptimo mes de gestación.

Jessi Uribe, quien es el que graba el video se muestra dándole besos a la barriga de la cantante Paola Jara de manera emotiva.

Ya se te nota mucho el embarazo.

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video por los 7 meses. (Fotos Canal RCN y AFP: Rodrigo Varela)

¿Cómo ha sido la experiencia de embarazo para Paola Jara?

La foto de Paola Jara celebrando sus siete meses de embarazo no tardó en generar una ola de comentarios y reacciones por parte de sus fanáticos, quienes han aprovechado para enviarle mensajes de felicitación.

Cabe resaltar que, Paola Jara ha dejado claro que está viviendo esta etapa con gran ilusión y que más allá de los síntomas y malestares normales, todo ha sido un aprendizaje para ella.