Juliana Calderón cuestionó actitud de Mr. Steven frente a su nueva novia

Mr. Steven fue duramente criticado en redes sociales por reciente actitud frente a su nueva novia, María Julissa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué hizo Mr. Steven frente a su nueva novia que molestó a Juliana Calderón?
Juliana Calderón critica comportamiento de Mr. Steven frente a su pareja. (Foto Canal RCN).

El streamer colombiano Mr. Steven protagonizó una nueva polémica tras semanas de su ruptura con Mariana Zapata. En esta ocasión el joven fue cuestionado por una reciente actitud que tuvo frente a su actual pareja María Julissa en pleno restaurante de la ciudad.

¿Qué hizo Mr. Steven frente a su actual novia que generó críticas en redes sociales?

Mr. Steven volvió a generar polémica en redes sociales luego de que, en pleno en vivo por una plataforma de streaming, sacara a relucir los problemas que tenía con uno de sus amigos mientras compartían una comida en compañía de su actual novia, María Julissa.

Juliana Calderón cuestionó actitud de Mr. Steven frente a su nueva novia
Mr. Steven genera polémica por comportamiento frente a su pareja, según Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

El streamer colombiano le reprochó al joven, frente a su pareja, que estaba cansado de que cada vez que salían o planeaban un viaje intentara sacar provecho de cualquier forma posible. Todo esto mientras su novia se encontraba en medio de la discusión.

"No pone ni para una sola cuenta, le gusta que le paguen los vuelos, le gusta que le pague el hotel, le gusta que le paguen todo, le gusta estar agarrándole a uno todo, hasta los espectadores. Entonces yo le voy a decir una cosa, deje de recochar, no moleste a la gente”, se ve en el video viral de la discusión.

¿Qué dijo Juliana Calderón frente al polémico video Mr. Steven frente a su novia?

La discusión entre ambos influenciadores generó gran revuelo en las redes sociales en donde internautas debatieron sobre si estaba bien o no que Mr. Steven tocara este tipo de temas frente a su actual novia.

Juliana Calderón cuestiona acciones de Mr. Steven ante su pareja actual
Juliana Calderón se pronuncia sobre comportamiento de Mr. Steven con su pareja. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, decidió unirse a la conversación y dar su punto de vista al respecto.

Calderón manifestó que un hombre que sacaba en cara todas las cosas materiales que brindaba a un amigo o a su pareja le parecía un acto de mal gusto, incluso llegó a sentir empatía por la novia del streamer, quien tuvo que presenciar el incómodo momento.

"Lo que usted regaló queda en la cabeza, no hay necesidad de estarlo divulgando. Eso es lo peor que usted puede hacer en la vida"

Así mismo, Juliana Calderón concluyó que una de las razones por la que Mr. Steven cambiaría de relación constantemente se debía a que las mujeres conocían esta faceta de él poco agradable.

