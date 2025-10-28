Lucca, hijo de La Segura, enternece con sus ocurrencias ¡El video familiar emocionó a miles!

La Segura volvió a conquistar a sus seguidores, esta vez no con humor ni con polémicas, sino con ternura.

La Segura y Baladán muestran su etapa como padres. (Foto Canal RCN)

¿Qué momento familiar compartió La Segura en Instagram?

La creadora de contenido compartió en su Instagram un video que se volvió viral, en el que aparece junto a Ignacio Baladán y su hijo Lucca en una escena tierna y divertida en la que Lucca se lleva todo el protagonismo.

En el video, La Segura le pregunta al bebé cómo actúa un niño cuando está enojado, y su reacción provocó risas, besos y una ola de comentarios llenos de cariño.

“¿Hijo, como hace un niño con mucha rabia?”, le pregunta La Segura a su hijo Lucca en la publicación.

Las imágenes muestran una faceta de La Segura que muchos internautas celebran como la mejor etapa en la vida de la influencer.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Segura al video junto a Ignacio Baladán y Lucca en redes sociales?

El clip acumuló docenas de comentarios y reacciones que destacaron la unión y la cercanía familiar y sobre todo la gran actuación de Lucca.

Además, el video permitió ver a La Segura en un rol distinto al que muchos conocieron durante su paso por televisión: más maternal, tranquila y enfocada en su entorno familiar.

“Es súper divino e inteligente”, comentó un internauta en la publicación.

La Segura fue eliminada de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada el 19 de mayo de 2024, durante una gala donde compartió placa con Julián Trujillo y Ornella Sierra.

Aunque no logró avanzar a las etapas finales del programa, su participación le ha permitido crecer en redes sociales y consolidar varios proyectos profesionales.