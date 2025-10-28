Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lucca, hijo de La Segura, enternece con sus ocurrencias ¡El video familiar emocionó a miles!

La Segura publicó una escena familiar con Baladán y su hijo Lucca que generó ternura y emoción en las redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura emociona a sus seguidores con un video junto a su hijo Lucca.
La Segura y su hijo Lucca protagonizan tierno momento en redes sociales. (Foto de Canal RCN)

La Segura volvió a conquistar a sus seguidores, esta vez no con humor ni con polémicas, sino con ternura.

La Segura disfruta de su maternidad.
La Segura y Baladán muestran su etapa como padres. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué momento familiar compartió La Segura en Instagram?

La creadora de contenido compartió en su Instagram un video que se volvió viral, en el que aparece junto a Ignacio Baladán y su hijo Lucca en una escena tierna y divertida en la que Lucca se lleva todo el protagonismo.

En el video, La Segura le pregunta al bebé cómo actúa un niño cuando está enojado, y su reacción provocó risas, besos y una ola de comentarios llenos de cariño.

“¿Hijo, como hace un niño con mucha rabia?”, le pregunta La Segura a su hijo Lucca en la publicación.

Las imágenes muestran una faceta de La Segura que muchos internautas celebran como la mejor etapa en la vida de la influencer.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Segura al video junto a Ignacio Baladán y Lucca en redes sociales?

El clip acumuló docenas de comentarios y reacciones que destacaron la unión y la cercanía familiar y sobre todo la gran actuación de Lucca.

Además, el video permitió ver a La Segura en un rol distinto al que muchos conocieron durante su paso por televisión: más maternal, tranquila y enfocada en su entorno familiar.

“Es súper divino e inteligente”, comentó un internauta en la publicación.

Artículos relacionados

La Segura fue eliminada de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada el 19 de mayo de 2024, durante una gala donde compartió placa con Julián Trujillo y Ornella Sierra.

Aunque no logró avanzar a las etapas finales del programa, su participación le ha permitido crecer en redes sociales y consolidar varios proyectos profesionales.

La Segura y Baladán en La casa de los famosos 2024.
La Segura y Baladán consolidaron su amor dentro de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos reveló lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón” MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo habló sin filtros sobre "la falsedad" en MasterChef Celebrity, esto dijo

El comediante Pichingo, dio a conocer su posición frente a los comentarios que ha escuchado en su contra en MasterChef Celebrity.

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada"

Melissa Gate les 'cantó la tabla' a sus detractores y aseguró que no se va a dejar de nadie. "Soy distinta", dijo.

Lo más superlike

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

La reconocida influenciadora de 41 años se encontraba en medio de un evento cuando empezó a sentirse mal y horas después falleció.

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?