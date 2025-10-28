Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada"

La influenciadora Melissa Gate apareció en redes sociales contestándole a aquellos que la han tildado de ser una mujer que está "apagada", entre ellos la empresaria de fajas Yina Calderón.

Entre Melissa y Yina hay diferencias que volvieron a resurgir. La influencer paisa, como las demás figuras públicas de internet, tiene una comunidad que la apoya y algunos detractores.

¿Cómo se defendió Melissa Gate de quienes la tildan de estar "apagada"?

La finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 se fue en contra de quienes la tildan de no "sonar" en las plataformas digitales.

"Imagínense que tan apagada estoy yo, que se tienen que juntar entre varios para tirarme y no han podido, no les da. Mil contra una y mi comunidad sigue firme", recalcó Melissa Gate.

De hecho, la antioqueña señaló que su team de personas que la apoyan es el más grande de Latinoamérica, así que el resto no importa.

Por lo tanto, el día que ella quiera obrar mal, como cualquier otro, se llevaría a muchos por delante.

Melissa Gate responde a sus detractores | Foto del Canal RCN.

¿Qué más dijo Melissa Gate para sus detractores en redes sociales?

Melissa Gate remarcó que es una mujer buena y leal a sus principios, que jamás mandaría a tumbar las cuentas de redes sociales de otros.

"Soy una mujer real, coherente, no soy como ustedes, soy distinta y eso es lo que les duele, les arde, les da esa picazón... Tengo más que ustedes y que aún apagada y con todo en contra, sigo adelante, brillando y dándola toda", contestó Melissa Gate a quienes la critican.

De manera conjunta, la influenciadora remarcó que sigue siendo la reina y al que no le guste, no le interesa. Inclusive, lanzó una pulla para sus detractores, quienes, al parecer, la ven en sus transmisiones en vivo a través de cuentas falsas.

Melissa Gate dice que es una mujer leal | Foto del Canal RCN.

Para finalizar, Melissa Gate añadió que le da risa de todos los que la tachan, puesto que van a tener que soportarla en cada una de las cosas que hace, a la vez que no se va a dejar de quienes anhelan que le vaya mal en la vida.