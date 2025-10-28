Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada"

Melissa Gate les 'cantó la tabla' a sus detractores y aseguró que no se va a dejar de nadie. "Soy distinta", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate
Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada" | Foto del Canal RCN.

La influenciadora Melissa Gate apareció en redes sociales contestándole a aquellos que la han tildado de ser una mujer que está "apagada", entre ellos la empresaria de fajas Yina Calderón.

Entre Melissa y Yina hay diferencias que volvieron a resurgir. La influencer paisa, como las demás figuras públicas de internet, tiene una comunidad que la apoya y algunos detractores.

Artículos relacionados

¿Cómo se defendió Melissa Gate de quienes la tildan de estar "apagada"?

La finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 se fue en contra de quienes la tildan de no "sonar" en las plataformas digitales.

"Imagínense que tan apagada estoy yo, que se tienen que juntar entre varios para tirarme y no han podido, no les da. Mil contra una y mi comunidad sigue firme", recalcó Melissa Gate.

De hecho, la antioqueña señaló que su team de personas que la apoyan es el más grande de Latinoamérica, así que el resto no importa.

Por lo tanto, el día que ella quiera obrar mal, como cualquier otro, se llevaría a muchos por delante.

Melissa Gate
Melissa Gate responde a sus detractores | Foto del Canal RCN.

¿Qué más dijo Melissa Gate para sus detractores en redes sociales?

Melissa Gate remarcó que es una mujer buena y leal a sus principios, que jamás mandaría a tumbar las cuentas de redes sociales de otros.

Artículos relacionados

"Soy una mujer real, coherente, no soy como ustedes, soy distinta y eso es lo que les duele, les arde, les da esa picazón... Tengo más que ustedes y que aún apagada y con todo en contra, sigo adelante, brillando y dándola toda", contestó Melissa Gate a quienes la critican.

De manera conjunta, la influenciadora remarcó que sigue siendo la reina y al que no le guste, no le interesa. Inclusive, lanzó una pulla para sus detractores, quienes, al parecer, la ven en sus transmisiones en vivo a través de cuentas falsas.

Melissa Gate
Melissa Gate dice que es una mujer leal | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Para finalizar, Melissa Gate añadió que le da risa de todos los que la tachan, puesto que van a tener que soportarla en cada una de las cosas que hace, a la vez que no se va a dejar de quienes anhelan que le vaya mal en la vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos reveló lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón” MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo habló sin filtros sobre "la falsedad" en MasterChef Celebrity, esto dijo

El comediante Pichingo, dio a conocer su posición frente a los comentarios que ha escuchado en su contra en MasterChef Celebrity.

Michell Orozco se sinceró sobre su enfermedad en la piel Talento nacional

Michell Orozco rompió el silencio sobre la enfermedad que le diagnosticaron en la piel

Michell Orozco se sinceró sobre la enfermedad que le diagnosticaron y reveló la difícil situación que atraviesa: "3 meses sin dormir".

Lo más superlike

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

La reconocida influenciadora de 41 años se encontraba en medio de un evento cuando empezó a sentirse mal y horas después falleció.

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?