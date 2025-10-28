Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano: "No me ha tocado fácil"

Juan David Tejado se mostró en un reciente video que fue interpretado como una posible respuesta para quienes lo critican.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Uno de los nombres que más ha resonado por estos días en redes sociales es el del empresario Juan David Tejada, también conocido como el agropecuario.

Gran parte de dichas menciones se debe a una controversia que está protagonizando con su exesposa, la influencer Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

De acuerdo con Merlano, su exesposo no la ha apoyado en la crianza del bebé que tuvieron juntos, entre otras acusaciones en contra, así que el empresario también tachó a la mujer que alguna vez amó.

¿Qué dijo Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano, en nueva aparición?

Una de las características que más asombro ha causado son las acusaciones de que Aida Victoria no recibiría ayuda económica de Juan David, así que el mismo agropecuario salió en redes sociales a defenderse de quienes lo critican.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano ahora es mamá soltera | Foto del Canal RCN.

Puntualmente, lo que hizo el agropecuario fue enfatizar que las cosas que él ha conseguido en su vida no han sido gratis, a la vez que añadió una noticia de lo que sería un nuevo proyecto.

Artículos relacionados

"Bueno, mi gente, leyendo los comentarios de ustedes, a mí no me ha tocado nada fácil, yo vengo trabajando desde los 13 años. Muchos me preguntan cómo hago para comprarme mis caballos, mis carros y el estilo de vida que me voy. Realmente nadie lo sabe, pero pronto lo sabrán", comunicó Juan David Tejada.

 

¿Qué opiniones generó Juan David Tejada tras sus declaraciones?

La reciente aparición del agropecuario desató distintas especulaciones, especialmente se dice que con esta aparición en Instagram, donde ya tiene más de un millón de seguidores acumulados, sería como respuesta para demostrar que él ayudaría económicamente a su hijo, independientemente de las diferencias que tiene con su excompañera sentimental.

Continúa la disputa entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano. Cabe recordar que la influencer terminó con el empresario tres días después de haber dado a luz a su hijo, Emiliano.

Artículos relacionados

Entre las razones, se conoció que el agropecuario no la habría acompañado en este importante momento de su vida, a la vez que otras declaraciones que nadie se esperaba.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos reveló lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón” MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo habló sin filtros sobre "la falsedad" en MasterChef Celebrity, esto dijo

El comediante Pichingo, dio a conocer su posición frente a los comentarios que ha escuchado en su contra en MasterChef Celebrity.

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada"

Melissa Gate les 'cantó la tabla' a sus detractores y aseguró que no se va a dejar de nadie. "Soy distinta", dijo.

Lo más superlike

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

La reconocida influenciadora de 41 años se encontraba en medio de un evento cuando empezó a sentirse mal y horas después falleció.

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?