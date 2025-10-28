Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano: "No me ha tocado fácil"

Uno de los nombres que más ha resonado por estos días en redes sociales es el del empresario Juan David Tejada, también conocido como el agropecuario.

Gran parte de dichas menciones se debe a una controversia que está protagonizando con su exesposa, la influencer Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

De acuerdo con Merlano, su exesposo no la ha apoyado en la crianza del bebé que tuvieron juntos, entre otras acusaciones en contra, así que el empresario también tachó a la mujer que alguna vez amó.

¿Qué dijo Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano, en nueva aparición?

Una de las características que más asombro ha causado son las acusaciones de que Aida Victoria no recibiría ayuda económica de Juan David, así que el mismo agropecuario salió en redes sociales a defenderse de quienes lo critican.

Aida Victoria Merlano ahora es mamá soltera | Foto del Canal RCN.

Puntualmente, lo que hizo el agropecuario fue enfatizar que las cosas que él ha conseguido en su vida no han sido gratis, a la vez que añadió una noticia de lo que sería un nuevo proyecto.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones

"Bueno, mi gente, leyendo los comentarios de ustedes, a mí no me ha tocado nada fácil, yo vengo trabajando desde los 13 años. Muchos me preguntan cómo hago para comprarme mis caballos, mis carros y el estilo de vida que me voy. Realmente nadie lo sabe, pero pronto lo sabrán", comunicó Juan David Tejada.

¿Qué opiniones generó Juan David Tejada tras sus declaraciones?

La reciente aparición del agropecuario desató distintas especulaciones, especialmente se dice que con esta aparición en Instagram, donde ya tiene más de un millón de seguidores acumulados, sería como respuesta para demostrar que él ayudaría económicamente a su hijo, independientemente de las diferencias que tiene con su excompañera sentimental.

Continúa la disputa entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano. Cabe recordar que la influencer terminó con el empresario tres días después de haber dado a luz a su hijo, Emiliano.

Artículos relacionados Influencers Filtran la exorbitante cifra de dinero que Karina y Yina ganarían en reality internacional, ¿cuánto?

Entre las razones, se conoció que el agropecuario no la habría acompañado en este importante momento de su vida, a la vez que otras declaraciones que nadie se esperaba.