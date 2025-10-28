Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Filtran la exorbitante cifra de dinero que Karina y Yina ganarían en reality internacional, ¿cuánto?

Karina García y Yina Calderón se fueron en Colombia, ambas estarán en el mismo reality y, al parecer, recibirán una millonada por ello.

Karina García, Yina Calderón
Filtran la exorbitante cifra de dinero que Karina y Yina ganarían en reality internacional, ¿cuánto? | Foto del Canal RCN y Freepik.

Las influencers y exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón y Karina García, se volverán a ver en un nuevo reality, pero esta vez internacional.

¿Por qué Yina Calderón y Karina García se encuentran en República Dominicana?

Yina y Karina arribaron a República Dominica, pues ambas harán parte del formato de convivencia que lleva el nombre de La mansión de Luinny.

Tan pronto se supo que las colombianas estarán en el mismo lugar, las reacciones se tomaron las redes sociales porque ambas dejaron de ser amigas en La casa de los famosos.

Karina García, Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón participaron en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

En efecto, son distintas las especulaciones que comienzan a hacer eco, entre ellas las ganancias que tendrían por haber aceptado ser parte del reality en República Dominicana.

Pues bien, en la propuesta de conversación de Dímelo King, la presentadora Yaya Muñoz filtró la suma de dinero que adquirirían Yina Calderón y Karina García en el mencionado formato de convivencia, el cual se estrena el 30 de octubre.

¿Cuánto ganarían Karina García y Yina Calderón en reality internacional?

La estrepitosa suma que ganarían la modelo paisa y la empresaria de fajas sería de 10 mil dólares por semana, que son más de 38 millones en pesos colombianos.

"No estamos hablando de cualquier peso, estamos hablando de más de 10 mil dólares por semana", expresó Yaya Muñoz.

De igual modo, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que la cifra demanda de un precio moral, pues en este tipo de realities hay que hacer más que humor.

"Allá tienes que ir a hacer más allá de lo que uno cree: polémica, diferencias, humor... pero allá sí se tienen que ir a joder", comentó Yaya Muñoz.

Yina Calderón, Karina García
Yina Calderón y Karina García rompieron su amistad en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón y Karina García rompieron su amistad en La casa de los famosos Colombia; el reality del Canal RCN fue testigo de todo el pleito entre las influencers.

Sin embargo, no se sabe cómo será la convivencia entre la modelo y la empresaria, pues son las únicas colombianas y puede que se apoyen, así que el futuro es incierto.

