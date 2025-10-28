Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video de Aida Victoria Merlano llorando se viraliza tras su ruptura con el agropecuario

Aida Victoria Merlano conmueve a sus seguidores con un video antiguo que cobra sentido tras su separación con el agropecuario.

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

La creadora de contenido confirmó que su relación con el agropecuario llegó a su fin, y desde entonces, sus seguidores han estado atentos a cada detalle que pueda dar pistas sobre lo que vivió durante esa etapa.

¿Por qué terminó la relación entre Aida Victoria Merlano y el agropecuario?

Aida reveló que durante la convivencia descubrió que Tejada tenía cinco hijos, no dos como inicialmente le había dicho.

Esta revelación, sumada a diferencias económicas y emocionales, la llevó a tomar la decisión de separarse.

¿Qué dice el video de Aida Victoria Merlano que volvió a viralizarse?

En medio de la polémica, un video publicado hace meses, por Aida Victoria, volvió a viralizarse, sobre todo, por la frase con la que acompaña el clip y que, según sus seguidores, cobra más sentido ahora que se están destapando lo que sucedió entre la influencer y el agropecuario.

En las imágenes se puede ver a Aida pensativa, llorando y visiblemente triste.

“¿Cuánto tuviste que callar en tu etapa más deseada?”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

Aunque en su momento los internautas no entendieron del todo el significado del video, ahora muchos lo interpretan como una referencia a lo que vivió durante su maternidad y su relación con Tejada.

El video, según sus seguidores, se ha convertido en un testimonio silencioso que representa la vulnerabilidad de Aida y todo el proceso personal que tuvo que vivir en el postparto.

¿Cómo reaccionaron las mujeres al mensaje de Aida Victoria Merlano en su video?

El impacto del clip ha sido especialmente sentido entre las mujeres que se han expresado con mensajes de empatía por la situación que atraviesa la influencer.

“Creo que todas las que somos mamás entendemos totalmente Aida”, comentó una internauta en la publicación.

El video de Aida, ahora resignificado, no solo expone una etapa difícil en su vida personal, sino que también visibiliza el peso emocional que puede acompañar la maternidad, convirtiéndose en un espejo para miles de mujeres que, como ella, han tenido que callar en los momentos difíciles.

