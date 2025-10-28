Video de Aida Victoria Merlano llorando se viraliza tras su ruptura con el agropecuario

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Se viraliza video que Aida Victoria Merlano grabó cuándo estaba de pareja con el agropecuario. (Foto Canal RCN) (Foto de la mujer triste Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

La creadora de contenido confirmó que su relación con el agropecuario llegó a su fin, y desde entonces, sus seguidores han estado atentos a cada detalle que pueda dar pistas sobre lo que vivió durante esa etapa.

¿Por qué terminó la relación entre Aida Victoria Merlano y el agropecuario?

Aida reveló que durante la convivencia descubrió que Tejada tenía cinco hijos, no dos como inicialmente le había dicho.

Esta revelación, sumada a diferencias económicas y emocionales, la llevó a tomar la decisión de separarse.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

¿Qué dice el video de Aida Victoria Merlano que volvió a viralizarse?

En medio de la polémica, un video publicado hace meses, por Aida Victoria, volvió a viralizarse, sobre todo, por la frase con la que acompaña el clip y que, según sus seguidores, cobra más sentido ahora que se están destapando lo que sucedió entre la influencer y el agropecuario.

En las imágenes se puede ver a Aida pensativa, llorando y visiblemente triste.

“¿Cuánto tuviste que callar en tu etapa más deseada?”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

Aunque en su momento los internautas no entendieron del todo el significado del video, ahora muchos lo interpretan como una referencia a lo que vivió durante su maternidad y su relación con Tejada.

El video, según sus seguidores, se ha convertido en un testimonio silencioso que representa la vulnerabilidad de Aida y todo el proceso personal que tuvo que vivir en el postparto.

¿Cómo reaccionaron las mujeres al mensaje de Aida Victoria Merlano en su video?

El impacto del clip ha sido especialmente sentido entre las mujeres que se han expresado con mensajes de empatía por la situación que atraviesa la influencer.

Artículos relacionados La Segura La Segura presumió su evidente cambio físico en los Billboard y dividió opiniones en las redes

“Creo que todas las que somos mamás entendemos totalmente Aida”, comentó una internauta en la publicación.

El video de Aida, ahora resignificado, no solo expone una etapa difícil en su vida personal, sino que también visibiliza el peso emocional que puede acompañar la maternidad, convirtiéndose en un espejo para miles de mujeres que, como ella, han tenido que callar en los momentos difíciles.