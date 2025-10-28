IA reveló quién sería eliminado y quedaría por fuera del Top 8 de MasterChef Celebrity 2025

Queda poco para que se defina el Top 8 de MasterChef Celebrity 2025. Todos los participantes anhelan seguir avanzando en el programa de cocina del Canal RCN, pero uno de ellos le tendrá que decir adiós al sueño de llegar a la gran final.

¿Quiénes ya pasaron al Top 8 y quiénes corren riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Cinco celebridades ya aseguraron una semana más y, por ende, hacen parte del selecto Top 8, esas personas son: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard, Pichingo y Patty Grisales.

Violeta fue la primera en ingresar al Top 8, luego Valentina, Michelle y Patty en un reto de equipos y, por último, el humorista Pichingo ganó el reto de salvación. En efecto, cuatro participantes corren el riesgo de eliminación y son: Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga.

La competencia de MasterChef cada vez está más reñidas. Todas las celebridades están estudiando para sorprender a los chefs, así que la eliminación que se aproxima será de las más competidas.

Pronto se definirá el Top 8 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Mientras se presenta el reto de eliminación por el Canal RCN, son diversas las apuestas que hay para que los cocineros favoritos del público no se vayan del formato culinario.

¿Quién sería eliminado y no pasaría al Top 8 de MasterChef Celebrity 2025?

Se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) que hiciera su propia predicción y diera el nombre de quién sería el nuevo eliminado y, por lo tanto, no pasaría al prestigioso Top 8 de MasterChef Celebrity 2025.

Lo primero que respondió la IA es que cada celebridad en riesgo tiene fortalezas; Raúl Ocampo, es creativo y arriesgado; Alejandra Ávila, se destaca con presentaciones ordenadas; Carolina Sabino, reaccionar rápidamente en los retos; Ricardo Vesga, tiene buena sazón.

Dicho lo anterior, la IA lanzó la predicción de que el eliminado de MasterChef Celebrity que no pasaría al Top 8 sería el actor Ricardo Vesga, por las siguientes razones:

Lleva varios capítulos quedando en riesgo.

Los jurados ya le han señalado errores técnicos repetidos (punto de cocción, tiempos, emplatado).

A diferencia de Alejandra, Raúl o Carolina, no ha tenido un crecimiento notable.

Ricardo Vesga sería eliminado de MasterChef, según la IA | Foto del Canal RCN.

