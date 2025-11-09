Julián Trujillo y Susana Rojas revelaron por qué mantuvieron en secreto su embarazo

Julián Trujillo y Susana Rojas hablaron en exclusiva en Buen día, Colombia sobre su embarazo y todo lo que han vivido tras el nacimiento de su hija Lucía.

¿Por qué Julián Trujillo y Susana Rojas mantuvieron en secreto su embarazo?

La pareja de actores revelaron en su entrevista con Buen día, Colombia la razón por la que mantuvieron en secreto el tema del embarazo y posterior nacimiento de su bebé.

Julián y Susana revelaron que hubo varios factores para que tomaran la decisión de mantener en reserva su embarazo.

El primer factor fue porque se dieron cuenta pasados los dos meses del embarazo y segundo porque tuvieron un parto prematuro.

De entrada nos enteramos cuando tenía dos meses y medio. Luego a la niña se le dio por salir cuando tenía 6 no más.

Por eso, la pareja aseguró que solo vivieron tres meses de embarazo como tal y por eso esperaron hasta que su hija estuviese con varias semanas para dar la noticia a sus seguidores.

Decidimos manejar este proceso más familiar y por respeto a Lucía nadie se enteró.

¿Cómo han vivido el posparto Julián Trujillo y Susana Rojas?

Julián y Susana revelaron que su hija ya tiene 7 meses de vida y que han tenido una experiencia como padres primerizos bastante buena y a la vez retadora.

Ha sido una experiencia muy especial, uno habla muchas cosas antes del nacimiento, pero cuando te llega es como una reseteada que no sé cómo explicar.

Ambos aseguraron que antes del embarazo tenían mil y una cosa planeadas y que se han llevado la sorpresa que no todo ha salido al pie de la letra.

Además, aseguraron que en su momento tenían otra percepción de la maternidad y paternidad que les ha cambiado por completo viviéndola ellos mismos.

¿Julián Trujillo y Susana Rojas planean su segundo hijo?

En la entrevista los presentadores de Buen día, Colombia le expresaron a Susana Rojas que se veían bastante bien tras ser mamá: "Te ha sentado la maternidad".

Tras esto, le preguntaron a la pareja le preguntaron si tenían planes del hermanito para Lucía, sin embargo, ambos prefirieron omitir la pregunta. No obstante, sus gestos ante esto dejaron mucho qué pensar.