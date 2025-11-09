Ella es Alessia Rovegno, la ex de Hugo García, actual pareja de Isabella Ladera ¡Fue Miss Perú!

A

Alessia Rovegno es una reconocida modelo que se convirtió en el centro de atención desde su paso por Miss Perú en el año 2022, y que en esta ocasión entró nuevamente en conversación por su lazo con Hugo García, actual pareja de la influencer Isabella Ladera.

Aunque en los últimos meses han circulado rumores y especulaciones sobre lo que rodeó su ruptura, dejó claro que hoy está enfocada en su crecimiento profesional y en mantener una postura de respeto hacia quienes en algún momento formaron parte de su vida.

¿Cómo fue la separación con Hugo García?

La relación de Alessia y Hugo fue muy seguida por el público y los medios de comunicación, pues conformaban una de las parejas más queridas de la farándula peruana, sin embargo, después de un tiempo juntos decidieron tomar rumbos diferentes.

Según explicó la modelo en diferentes entrevistas, la separación fue producto de una decisión mutua motivada por diferencias en los proyectos y metas que cada uno deseaba alcanzar.

Con serenidad, la modelo sostuvo que, pese a haber cerrado ese capítulo, guarda buenos recuerdos de su historia con Hugo, y expresó que siempre le deseará lo mejor en sus decisiones actuales y en sus relaciones presentes como la que hoy sostiene con Isabella Ladera.

¿En qué se concentra Alessia Rovegno actualmente?

Tras ser coronada Miss Perú en 20233, y representar a su país en Miss Universo, donde llegó al top 16, la joven ha seguido construyendo un camino en el mundo del modelaje y la música con dedicación y cercanía a sus seguidores.

Además, recientemente compartió que se prepara para viajar a Estados Unidos con el fin de participar en el New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la moda internacional.

Alessia Rovegno fue Miss Perú 2022 y llegó al Top 16 de Miss Universo. Foto Freepik

Y ha demostrado que mantiene una estrecha relación con su familia en una de sus experiencias más emotivas trabajando junto a su padre en la grabación de un comercial de perfumes, lo que generó gran entusiasmo entre sus seguidores.

¿Qué dice Alessia Rovegno sobre el amor y su soltería?

En cuanto a su situación sentimental, Alessia Rovegno fue clara al señalar que, por ahora, no tiene intenciones de iniciar una nueva relación y confesó que se siente tranquila y enfocada en sus metas personales, aunque no descarta que la vida pueda sorprenderla en cualquier momento.

Alessia Rovegno demuestra que está viviendo una etapa de crecimiento y éxito. Foto Freepik

Por ahora tanto ella como Hugo García continúan escribiendo el rumbo de sus futuros profesionales y a pesar de las posibles polémicas que puedan surgir en torno a cada uno, se mantiene a flote el respeto y la discreción.