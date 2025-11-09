Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón denunció grave amenaza que recibió previo a su enfrentamiento con Andrea Valdiri

"Voy por usted": Yina Calderón expuso el delicado mensaje que recibió en redes sociales previo a evento de WestCol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón mostró la amenaza que recibió
Yina Calderón mostró lo que le pasó en redes. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Yina Calderón preocupó a sus seguidores en la jornada del 11 de septiembre al revelar el mensaje intimidante que recibió en sus redes sociales.

¿Cuál fue la amenaz* que recibió Yina Calderón en redes sociales?

La influenciadora Yina Calderón es bastante activa en redes sociales compartiendo detalles de su vida.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia les mostró a sus seguidores que recibió un fuerte mensaje intimidante en su cuenta de Instagram en donde le avisan que le podría pasar algo el día que tiene el enfrentamiento con Andrea Valdiri en evento de WestCol.

Oiga perr* h* en el evento de boxeo nos vemos.

Lo más grave de la situación es que el supuesto internauta le aseguró a Yina Calderón en su mensaje que ese día va atentar contra ella.

Chimb* tenerla cerca para meterle un pe*az*, voy por usted.

Yina Calderón
Yina Calderón reveló la amenz* que recibió en redes sociales. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al mensaje intimidante que recibió?

Yina Calderón se mostró en shock en el video en el que mostró el usuario y el mensaje que recibió, pero unos minutos más tarde reaccionó de manera directa.

La influenciadora aseguró que ese tipo de mensajes no la asustaban y que ella era una persona que no se exponía.

A mí este tipo de mensajes de gente loca no me asustan, pero quiero recordarles que este evento cuenta con toda la seguridad.

Además, recalcó que el día del evento habrá bastante seguridad para los competidores y los asistentes, por lo que descartó que pudiese pasar algo en su contra o en la de alguna persona.

Yina también fue directa al decir que por nada que no se le salga de sus manos se va a retirar del enfrentamiento contra Valdiri.

Yo no me le voy a arrugar a la pelea por nada.

¿Cuándo es el enfrentamiento de Yina Calderón vs. Andrea Valdiri?

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo en el Coliseo Medplus en la capital colombiana el próximo 18 de octubre.

Según se reveló, este enfrentamiento estará dividido en tres rounds para conocer a la ganadora. Asimismo, el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri será transmitido por la plataforma streaming Kick.

