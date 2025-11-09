Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Victoria Ruffo revela la verdad sobre su estado de salud y preocupa a sus fans ¿Qué sucedió?

La actriz Victoria Ruffo habló con sinceridad sobre su estado de salud, revelando el diagnóstico médico que generó preocupación en sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Victoria Ruffo fue vista en silla de ruedas y aclaró a sus seguidores qué ocurre realmente con su estado físico.
Victoria Ruffo rompió el silencio sobre su salud y reveló el diagnóstico que preocupó a millones de fans. Foto Freepik

Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas y reconocidas en la televisión mexicana, con una carrera de tres décadas en producciones dramáticas que la han consolidado como “la reina de las telenovelas”.

Sin embargo, en los últimos meses sus seguidores han notado que ha tenido ausencias tanto en el teatro como en algunos compromisos laborales, lo que despertó gran curiosidad y preocupación entre el público.

Artículos relacionados

¿Qué diagnóstico recibió Victoria Ruffo?

La intérprete decidió aclarar la situación y compartir con los medios el diagnóstico médico que recibió, así como los cuidados que ha tenido que asumir para mantenerse estable.

En una entrevista reciente, explicó que después de varios malestares relacionados con su voz y la garganta, los médicos descubrieron que padece esofagitis causada por reflujo.

Victoria Ruffo confirmó que padece esofagitis causada por reflujo.
Con fortaleza y optimismo, Victoria Ruffo aseguró que su carácter sigue intacto pese a los contratiempos médicos. Foto Freepik

Una condición que ella misma relató, afecta el esófago y las cuerdas vocales provocando irritación constante, flemas y molestias al hablar, una sensación de quemadura que también afecta las cuerdas vocales y termina siendo un martirio para alguien que trabaja a través de la expresión en su voz.

Artículos relacionados

¿Por qué se le ha visto a Victoria Ruffo en silla de ruedas?

Además del reciente diagnóstico, también ha sido vista en silla de ruedas llamando la atención de la prensa, por lo que explicó que hace tiempo padece hernias cervicales y lumbares que, aunque son dolorosas están siendo tratadas médicamente.

También agregó que ya se encuentra bajo tratamiento y que los médicos le recetaron la medicación adecuada, tranquilizando a sus seguidores quienes enviaban constantemente mensajes de apoyo.

Artículos relacionados

¿Cómo enfrenta Victoria Ruffo esta etapa de su vida?

A pesar de los contratiempos de salud, Victoria se muestra positiva y enfocada en recuperarse, la actriz aseguró que más allá de los diagnósticos, encuentra motivación en su familia, especialmente en sus hijos.

 

Victoria aseguró a sus seguidores que aún en medio de problemas de salud, su carácter fuerte, su cercanía y su actitud siguen intactos y que sus fanáticos seguirán siendo parte de cada momento de su vida, así como lo han hecho durante los últimos años.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña y Karina García La toxi costeña

Así respondió la Toxi Costeña a quien le dijo que se viste como Karina

La Toxi Costeña reaccionó luego de que le dijeran que se viste igual que su excompañera Karina García.

Paola Jara y Jessi Uribe Paola Jara

Así fue el baby shower de Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron por todo lo alto la pronta llegada de su hija Emilia.

Raúl Ocampo, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado contestó si es "amiga con derechos" del actor Raúl Ocampo

Valentina Taguado aclaró la duda de la relación que ella tiene con Raúl Ocampo.

Lo más superlike

Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar ayudó a equipo contrario en MasterChef: Carolina la entendió y Violeta se ofendió

A Valeria Aguilar no le importó la competencia o lo que fuesen a decir sus compañeras de equipo en MasterChef Celebrity.

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos