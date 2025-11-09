Victoria Ruffo revela la verdad sobre su estado de salud y preocupa a sus fans ¿Qué sucedió?
La actriz Victoria Ruffo habló con sinceridad sobre su estado de salud, revelando el diagnóstico médico que generó preocupación en sus seguidores.
Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas y reconocidas en la televisión mexicana, con una carrera de tres décadas en producciones dramáticas que la han consolidado como “la reina de las telenovelas”.
Sin embargo, en los últimos meses sus seguidores han notado que ha tenido ausencias tanto en el teatro como en algunos compromisos laborales, lo que despertó gran curiosidad y preocupación entre el público.
¿Qué diagnóstico recibió Victoria Ruffo?
La intérprete decidió aclarar la situación y compartir con los medios el diagnóstico médico que recibió, así como los cuidados que ha tenido que asumir para mantenerse estable.
En una entrevista reciente, explicó que después de varios malestares relacionados con su voz y la garganta, los médicos descubrieron que padece esofagitis causada por reflujo.
Una condición que ella misma relató, afecta el esófago y las cuerdas vocales provocando irritación constante, flemas y molestias al hablar, una sensación de quemadura que también afecta las cuerdas vocales y termina siendo un martirio para alguien que trabaja a través de la expresión en su voz.
¿Por qué se le ha visto a Victoria Ruffo en silla de ruedas?
Además del reciente diagnóstico, también ha sido vista en silla de ruedas llamando la atención de la prensa, por lo que explicó que hace tiempo padece hernias cervicales y lumbares que, aunque son dolorosas están siendo tratadas médicamente.
También agregó que ya se encuentra bajo tratamiento y que los médicos le recetaron la medicación adecuada, tranquilizando a sus seguidores quienes enviaban constantemente mensajes de apoyo.
¿Cómo enfrenta Victoria Ruffo esta etapa de su vida?
A pesar de los contratiempos de salud, Victoria se muestra positiva y enfocada en recuperarse, la actriz aseguró que más allá de los diagnósticos, encuentra motivación en su familia, especialmente en sus hijos.
Victoria aseguró a sus seguidores que aún en medio de problemas de salud, su carácter fuerte, su cercanía y su actitud siguen intactos y que sus fanáticos seguirán siendo parte de cada momento de su vida, así como lo han hecho durante los últimos años.