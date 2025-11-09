Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

Los seguidores de ‘Miércoles' deberán esperar más de lo previsto para disfrutar de la tercera temporada en Netflix. Sin embargo, la plataforma ya anunció un nuevo proyecto que amplía el universo Addams.

¿Por qué la temporada 3 de ‘Miércoles' tardará tanto en llegar a Netflix?

‘Miércoles’ se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix tras su lanzamiento en 2022. Luego de sus estrenos, sus dos primeras temporadas se convirtieron en un fenómeno global que rompió récords de audiencia y consolidó su popularidad en redes sociales.

Pese a esto, la tercera temporada tardará en llegar. Alfred Gough y Miles Millar, cocreadores de la serie, explicaron en una entrevista con Collider que aún trabajan en los guiones de la nueva entrega y que, además, el equipo hará una pausa para la campaña de promoción de la segunda temporada.

Según What's On Netflix, en abril de este año la tercera temporada todavía no tenía fecha definida y su renovación oficial se confirmó hasta julio. Este retraso postergó el inicio del trabajo en los nuevos episodios y extendió los plazos de producción.

¿Cuándo comenzará el rodaje y cuál es la fecha estimada de estreno de ‘Miércoles 3’?

Según Production List, el plan actual es iniciar el rodaje en la primavera de 2026, lo cual descarta la posibilidad de que la temporada se estrene en lo que resta de este año. Para tener un punto de comparación, el rodaje de la segunda temporada se extendió durante más de nueve meses antes de llegar al público.

¿Cuál es la fecha estimada de estreno de ‘Miércoles 3’? / (Foto de AFP)

Las internautas señalan que, tomando como referencia los tiempos de la temporada anterior, es probable que la tercera sesión se estrene en junio de 2027. Esto implicaría una espera de alrededor de 21 meses, lo cual representa un periodo largo, pero menor al que enfrentaron los fans para la segunda entrega.

¿Qué proyecto relacionado con ‘Miércoles’ anunció Netflix?

Netflix sigue apostando por el universo Addams y recientemente confirmó una serie centrada en el Tío Lucas, también conocido como Tío Fester. El anuncio fue revelado por el actor Fred Armisen, quien retomará su papel en esta esperada serie.

Pese a que aún no se conocen detalles precisos sobre la trama, se espera que la producción explore la vida y las aventuras del reconocido Tío Lucas, personaje que se ganó al público gracias a la serie ‘Merlina’. Esta nueva producción busca profundizar en su mundo y mostrar diferentes facetas del personaje.

Netflix sorprende con proyecto del 'Tío Lucas'. / (Foto de AFP)

Así, aunque la espera por la tercera temporada será larga, los seguidores del universo Addams tendrán un nuevo proyecto para mantener vivo su interés en estos icónicos personajes.