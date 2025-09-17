Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, respondió a las dudas sobre si tiene pareja

Mariana Morales, Miss Bogotá y candidata de Miss Universe Colombia, el reality, aclaró cómo le va en cuestiones del corazón.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mariana Morales, Miss Bogotá, abrió su corazón y contó si tiene pareja. (Foto: Canal RCN)

Mariana Morales, Miss Bogotá y participante de Miss Universe Colombia, el reality, del Canal RCN, habló en medio de una entrevista radial sobre si tiene pareja y cómo le ha ido en cuestiones del corazón.

¿Mariana Morales, Miss Bogotá, tiene pareja actualmente?

En una entrevista para el programa 'Los Impresentables', la candidata de Miss Universe Colombia, el reality, reveló que no tiene pareja y que le ha resultado complejo mantener una relación estable.

La joven de 27 años explicó que esto se relaciona con su identidad trans, ya que, según comentó, cuando conoce a alguien no siempre sabe en qué momento compartir ese aspecto de su vida por el temor a ser juzgada y rechazada.

Es un debate que se ha puesto en la mesa, como cuando una mujer trans debería decirle a un hombre que es una mujer trans... Es difícil para mí, no me juzguen.

Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló si tiene pareja
Mariana Morales, Miss Bogotá, aseguró que le ha ido mal en cuestiones del corazón. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo terminó la última relación de Mariana Morales, Miss Bogotá?

En la entrevista, Mariana contó que mantuvo una relación durante cuatro meses con un hombre de Barranquilla.

Según señaló, el vínculo se desarrolló de manera tranquila, pero ella no le había compartido información sobre su identidad.

Además, indicó que en ese entonces aún no era una figura pública, por lo que su pareja no sospechaba de este aspecto de su vida.

Mariana Morales, Miss Bogotá, confesó cómo le ha ido en sus últimas relaciones
Mariana Morales, Miss Bogotá, confesó cómo le ha ido en sus últimas relaciones. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, apuntó que su noviazgo finalizó tras una reunión con amigos, donde una mujer del grupo comentó a su pareja sobre su identidad de género.

Esto ocurrió después de que ella le manifestara a aquella mujer, en medio de la confianza que le había brindado, que no podía mudarse con él porque aún no estaba lista para hablar del tema.

De acuerdo con Morales, la mujer actuó así porque tenía interés en el hombre con el que ella mantenía la relación.

¿Cómo le ha ido a Mariana Morales, Miss Bogotá, en Miss Universe Colombia, el reality?

La bogotana, psicóloga, modelo y actriz, se ha destacado en Miss Universe Colombia por su disciplina y buen desempeño en cada uno de los retos del reality.

En las más recientes pruebas alcanzó el puesto número 17 del ranking general, consolidando su participación y acercándose cada vez más a la posibilidad de obtener la corona.

Si te perdiste algún detalle de la participación de Mariana y las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality, puedes revivirlos haciendo clic aquí.

