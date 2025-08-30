¿Quién es Mariana Morales, representante de Bogotá de Miss Universe Colombia, el reality?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. al Canal RCN llegó Miss Universe Colombia, el Reality, donde podrás acompañar de cerca el emocionante proceso de selección de la mujer que llevará la bandera de Colombia en el certamen internacional que se realizará en noviembre en Tailandia.

La conducción está a cargo de la reconocida presentadora Claudia Bahamón, y el jurado está compuesto por dos destacadas exreinas, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, y el diseñador de moda Hernán Zajar.

¿Quién es la representante de Bogotá de Miss Universe Colombia, el reality 2025?

Mariana Morales es una mujer trans, psicóloga, modelo y actriz, nacida en Bogotá, que sido una voz para muchos para visibilizar la diversidad con dignidad.

Mariana Morales en Miss Universe Colombia, el reality

Su disciplina y sensibilidad son reflejo de un proceso personal profundo, en el que ha aprendido a abrazar cada parte de sí misma como un acto de amor propio.

Su camino ha estado lleno de retos, pero también de luz. Representar a Bogotá es para ella un orgullo, no solo por sus raíces, sino porque siente que lleva en su voz a muchas personas que durante años han sido silenciadas o invisibilizadas.

Con su historia busca inspirar y demostrar que las mujeres trans también lideran, sueñan y transforman.

Su meta con la corona es usarla como altavoz para promover inclusión, educación y políticas que abracen la diversidad.

Desde el estudio, el deporte y los proyectos sociales, Mariana camina con firmeza, sabiendo que su lugar no le fue dado, sino conquistado con autenticidad y propósito.

¿Cuánto mide y cuántos años tiene Mariana Morales, representante de Bogotá de Miss Universe Colombia, el reality?

Mariana Morales tiene una estatura de 1.75 metros y tiene 27 años. Cuenta con más de ocho mil seguidores en redes sociales, donde suele mostrar su talento en el modelaje y comparte parte de su estilo de vida, recibiendo varios elogios por su belleza y actitud frente a las cámaras.

