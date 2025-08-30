Ella es Michel González, la candidata de Quindío en Miss Universe Colombia, el reality

Michel González es la candidata del departamento de Quindío en Miss Universe Colombia, el reality, programa del Canal RCN que busca a la nueva representante de nuestro país en Miss Universe.

Wendy Michel González Guerra, una joven de 20 años nacida en Armenia, ha transformado su historia de vida en un poderoso testimonio de superación, resiliencia y amor propio. Dueña de una belleza que combina rasgos armónicos, cabello negro, piel clara y ojos llenos de expresión, se ha convertido en un reflejo de fuerza y autenticidad.

Claudia Bahamón presentó a las 55 candidatas del reality Miss Universe Colombia 2025, donde el público también vota. (Foto del Canal RCN)

Esta joven modelo y creadora de contenido ha convertido las dificultades en fortalezas, luego de superar una enfermedad que la llevó a reconstruir su autoestima y abrazar su autenticidad.

Michel se define como una mujer alegre, comprometida, carismática y con una gran apertura al aprendizaje. No teme mostrar su espontaneidad, reír con fuerza o emocionarse con lo simple.

¿A qué se dedica Michel González, candidata de Quindío en Miss Universe Colombia, el reality?

Michel cuenta que su vida ha estado marcada por momentos que la han retado profundamente. Uno de los más difíciles fue su lucha contra un trastorno alimenticio, una experiencia que la llevó a enfrentarse con su propia mente y a reconstruir su autoestima desde adentro.

La joven combina el modelaje con su formación académica y la creación digital, destacándose por su carisma y determinación en redes sociales. Para Michel, la verdadera belleza está en la autenticidad y en la capacidad de inspirar a quienes no encajan en moldes rígidos.

La candidata se considera una mujer atlética, ejercitándose seis días a la semana y alternando el gimnasio con sesiones de running. Michel asegura que la actividad física no solo le ha ayudado a fortalecer su cuerpo, sino que también ha sido un ancla emocional, enseñándole constancia, enfoque y determinación.

¿Cuál es el propósito de Michel González, la candidata de Quindío en Miss Universe Colombia, el reality?

Para Michel representar a Colombia en Miss Universe es mucho más que cumplir un sueño de infancia: es la posibilidad de representar a miles de jóvenes que sienten que no encajan, y demostrarles que la verdadera belleza nace de la autenticidad.

Para ella, esta oportunidad representa la voz de quienes han sido señalados por ser diferentes, por no cumplir con estándares rígidos. La candidata desea ser ese faro que ilumina el camino hacia la aceptación, la libertad y el empoderamiento femenino.

Si se alza con la corona, Wendy Michel González Guerra promete seguir siendo la mujer real y valiente que ha sido hasta hoy. Su reinado será una plataforma para amplificar mensajes de amor propio, romper estereotipos y generar impacto social desde la empatía, la verdad y la inspiración. Porque para la candidata, ser reina no es llevar una corona, sino usarla con propósito.