Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

En FOTOS: así se vivió el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality

El estreno del reality en RCN dejó eliminaciones, momentos emotivos y la elección de las 29 candidatas oficiales.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, en el primer capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Cauca en el primer capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
El jurado y la presentadora en el primer capítulo de Miss Universe Colombia
Hernán Zajar, Andrea Tovar, Claudia Bahamón y Valerie Domínguez en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Atlántico en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Bogotá en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Caldas en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Boyacá en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Casanare en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Caquetá en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality.
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Antioquia en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de San Andrés, Santa Catalina y Providencia en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Bolívar en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Cundinamarca en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Córdoba en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Chocó en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Cesar en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Quindío en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Norte de Santander en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Santander en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Risaralda en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Tolima en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto de Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Sucre en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Meta en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Las representantes de Nariño en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
El jurado y la presentadora en el primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
El jurado y la presentadora en el primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21
Primer capítulo de Miss Universe Colombia
+21

El estreno de Miss Universe Colombia, el reality fue tendencia en las redes sociales. Al programa llegaron 55 mujeres de 28 departamentos con el propósito de llevarse la corona y representar al país en el certamen de belleza más importante del planeta: Miss Universe, el cual se llevará a cabo en noviembre en Tailandia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en el primer capítulo de Miss Universe Colombia?

Claudia Bahamón, la presentadora del reality del Canal RCN, les dijo que solo una mujer representaría a cada departamento. Por lo anterior, Amazonas, Putumayo y Arauca pasaron directamente a la siguiente etapa, pues no había una segunda candidata.

Claudia Bahamón, presentadora Miss Universe Colombia
El público puede votar desde ya en Miss Universe Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

En cambio, los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no tendrán candidata porque no se recibieron inscripciones de mujeres de estos lugares de Colombia.

Las candidatas de los otros 25 departamentos y Bogotá tuvieron que enfrentarse en un primer desfile ante el jurado, donde además les hicieron algunas preguntas sobre autoestima, belleza, sueños y más.

Artículos relacionados

Al final se seleccionaron 29 candidatas oficiales y con ellas iniciará este proceso en Miss Universe Colombia, el reality, donde el jurado no solo las evaluará, también las aconsejará y guiará en ese camino de buscar a la siguiente Miss Colombia.

¿Cómo se puede votar en Miss Universe Colombia, el reality?

Claudia Bahamón además dijo que los televidentes serán el cuarto jurado y podrán votar en el sitio oficial www.missuniversecolombia.co por su favorita. Tras entrar al sitio web, solo debes:

Las votaciones estarán abiertas durante cuatro semanas y podrás votar cada cuatro horas.

Claudia Bahamón y el jurado en Miss Universe Colombia, el reality
Claudia Bahamón presentó a las candidatas del reality Miss Universe Colombia 2025, donde el público también vota. (Foto del Canal RCN)

Miss Universe Colombia, el reality se emitirá los fines de semana a las 8 p. m. por el Canal RCN. Allí, las candidatas tendrán que enfrentar diferentes pruebas y demostrar por qué deben ser la próxima Miss Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Cesar y Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Cesar y Miss Caquetá lloraron al desmaquillarse frente a las cámaras en Miss Universe Colombia

Marcela Brand y Cindy Vásquez se emocionaron hasta las lágrimas durante una actividad propuesta por Claudia Bahamón en Miss Universe Colombia, el reality.

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez fue tendencia por sus gestos en Miss Universe Colombia, el reality, así que se defendió.

El Valle tiene su representante en Miss Universe Colombia, el reality, Eliana Duque, apasionada por el arte y la moda. Miss Universo

Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Eliana Duque Salazar representa al Valle en Miss Universe Colombia, el reality, uniendo talento, disciplina y compromiso social.

Lo más superlike

Radamel Falcao felicitó a David Ospina de cumpleaños Falcao

Falcao García sorprendió a David Ospina con detalle en su cumpleaños: así reaccionó

Falcao García desempolvó recuerdo con David Ospina en su cumpleaños número 37 y lo envió emotivo mensaje.

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!

Murió el periodista Alberto Padilla Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce