En FOTOS: así se vivió el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality

El estreno de Miss Universe Colombia, el reality fue tendencia en las redes sociales. Al programa llegaron 55 mujeres de 28 departamentos con el propósito de llevarse la corona y representar al país en el certamen de belleza más importante del planeta: Miss Universe, el cual se llevará a cabo en noviembre en Tailandia.

¿Qué pasó en el primer capítulo de Miss Universe Colombia?

Claudia Bahamón, la presentadora del reality del Canal RCN, les dijo que solo una mujer representaría a cada departamento. Por lo anterior, Amazonas, Putumayo y Arauca pasaron directamente a la siguiente etapa, pues no había una segunda candidata.

El público puede votar desde ya en Miss Universe Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

En cambio, los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no tendrán candidata porque no se recibieron inscripciones de mujeres de estos lugares de Colombia.

Las candidatas de los otros 25 departamentos y Bogotá tuvieron que enfrentarse en un primer desfile ante el jurado, donde además les hicieron algunas preguntas sobre autoestima, belleza, sueños y más.

Al final se seleccionaron 29 candidatas oficiales y con ellas iniciará este proceso en Miss Universe Colombia, el reality, donde el jurado no solo las evaluará, también las aconsejará y guiará en ese camino de buscar a la siguiente Miss Colombia.

¿Cómo se puede votar en Miss Universe Colombia, el reality?

Claudia Bahamón además dijo que los televidentes serán el cuarto jurado y podrán votar en el sitio oficial www.missuniversecolombia.co por su favorita. Tras entrar al sitio web, solo debes:

Dar clic en la caja de las votaciones

Registrarte o ingresar a tu cuenta

Votar por tu favorita y confirmar la elección

Las votaciones estarán abiertas durante cuatro semanas y podrás votar cada cuatro horas.

Claudia Bahamón presentó a las candidatas del reality Miss Universe Colombia 2025, donde el público también vota. (Foto del Canal RCN)

Miss Universe Colombia, el reality se emitirá los fines de semana a las 8 p. m. por el Canal RCN. Allí, las candidatas tendrán que enfrentar diferentes pruebas y demostrar por qué deben ser la próxima Miss Colombia.