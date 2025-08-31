Miss Cesar y Miss Caquetá lloraron al desmaquillarse frente a las cámaras en Miss Universe Colombia

En el segundo episodio de Miss Universe Colombia, el reality, las 29 candidatas se enfrentaron a diferentes situaciones. Aprendieron algunos tips para maquillarse solas, pero luego Claudia Bahamón les pidió desmaquillarse frente a las cámaras y mostrarse al natural ante toda Colombia.

Eso no fue fácil para todas, pues en ocasiones el maquillaje ayuda a ocultar algunas “imperfecciones” que no nos gustan, y las Miss no son la excepción.

“Les propongo desmaquillarse como gesto de amor propio y aceptación. Al mirarse al espejo sin nada más que su piel, al natural, puedan reconocerse su historia y la verdadera. Ha llegado el momento de enfrentarse a ese espejo y aceptarse tal y como son”, les dijo la presentadora huilense.

Claudia Bahamón invitó a las Miss a mostrarse sin una gota de maquillaje. (Foto del Canal RCN)

¿Por qué lloró Miss Cesar en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia?

Marcela Brand, la representante de Cesar, no pudo evitar las lágrimas mientras se quitaba el maquillaje. Claudia se acercó y la joven de 22 años le confesó que no le da vergüenza mostrarse al natural frente a sus compañeras, pero ante todo un país sí.

Miss Cesar dijo que tiene varias manchas en su rostro por causa de un acné fuerte y por eso no se sentía cómoda.

“No me quería transmitir como una persona que no se cuida”, dijo Marcela a la cámara.

Claudia le dijo que esas manchas eran normales y la invitó a ver la belleza más allá de lo que muestra la piel. La presentadora además señaló que no vale la pena llorar por tener algunos granitos o manchas en la cara.

Miss Cesar y Miss Caldas sin maquillaje en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

La presentadora dijo que el maquillaje no se debería usar para ser otra persona, sino para enaltecer algunas cualidades y empoderarse.

¿Por qué lloró Miss Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia?

Marcela no fue la única que lloró en este episodio. Cindy Vásquez, representante de Caquetá, también se mostró conmovida mientras se desmaquillaba, aunque la razón no estaba relacionada con la actividad, sino con la ausencia de su hijo de 9 años.

Artículos relacionados Shakira Polémica en concierto Shakira: mujer en silla de ruedas se levanta y baila en frente de todos

La mujer de 29 años dijo que no quería contarle nada a Claudia Bahamón porque una “compañera le dijo que acá venían a hacerse las víctimas”.

Sin embargo, terminó desahogándose con la presentadora. En la conversación, concluyeron que los hijos son algunos de esos seres queridos que exaltan con sinceridad la naturaleza física de sus mamás.

Las candidatas además tuvieron que medirse a una sesión de fotos al natural, algo que no fue fácil, pero que les dejó una lección de vida invaluable.

Caquetá lloró y expresó algunas de sus inseguridades en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

Cuando el jurado la evaluó, Cindy reveló que tenía muchas inseguridades que quizá estaban relacionadas con su infancia.

"La de la foto es una mujer real. Soy mamá y aveces nos toca duro... desde niñas tengo inseguridad por cosas que pasaban en el colegio. De ahí nacen mis nervios e inseguridad. Mi mayor miedo ha sido enfrentarme a mi niña interior", fueron algunas palabras de la representante de Caquetá.

Por lo anterior, Valerie Domínguez le dijo: "Hazlo con todo y miedo". Mientras que Andrea Tovar aprovechó para dar un consejo a todas las candidatas: "...que tu historia no sea tu excusa, si no tu fortaleza".

El jurado y la presentadora en Miss Universe Colombia, el reality en el segundo episodio. (Foto del Canal RCN)

Hernán Zajar se unió a las palabras de las mujeres del jurado y le dijo a Cindy que en este programa a enfrentar sus inseguridades y seguramente las transformará.