Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Miss Cesar y Miss Caquetá lloraron al desmaquillarse frente a las cámaras en Miss Universe Colombia

Marcela Brand y Cindy Vásquez se emocionaron hasta las lágrimas durante una actividad propuesta por Claudia Bahamón en Miss Universe Colombia, el reality.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Cesar y Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón retó a las candidatas a quitarse el maquillaje y aceptarse frente al espejo y las cámaras. (Foto del Canal RCN)

En el segundo episodio de Miss Universe Colombia, el reality, las 29 candidatas se enfrentaron a diferentes situaciones. Aprendieron algunos tips para maquillarse solas, pero luego Claudia Bahamón les pidió desmaquillarse frente a las cámaras y mostrarse al natural ante toda Colombia.

Artículos relacionados

Eso no fue fácil para todas, pues en ocasiones el maquillaje ayuda a ocultar algunas “imperfecciones” que no nos gustan, y las Miss no son la excepción.

“Les propongo desmaquillarse como gesto de amor propio y aceptación. Al mirarse al espejo sin nada más que su piel, al natural, puedan reconocerse su historia y la verdadera. Ha llegado el momento de enfrentarse a ese espejo y aceptarse tal y como son”, les dijo la presentadora huilense.

Claudia Bahamón, segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón invitó a las Miss a mostrarse sin una gota de maquillaje. (Foto del Canal RCN)

¿Por qué lloró Miss Cesar en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia?

Marcela Brand, la representante de Cesar, no pudo evitar las lágrimas mientras se quitaba el maquillaje. Claudia se acercó y la joven de 22 años le confesó que no le da vergüenza mostrarse al natural frente a sus compañeras, pero ante todo un país sí.

Miss Cesar dijo que tiene varias manchas en su rostro por causa de un acné fuerte y por eso no se sentía cómoda.

“No me quería transmitir como una persona que no se cuida”, dijo Marcela a la cámara.

Claudia le dijo que esas manchas eran normales y la invitó a ver la belleza más allá de lo que muestra la piel. La presentadora además señaló que no vale la pena llorar por tener algunos granitos o manchas en la cara.

Cesar y Caldas en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Miss Cesar y Miss Caldas sin maquillaje en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

La presentadora dijo que el maquillaje no se debería usar para ser otra persona, sino para enaltecer algunas cualidades y empoderarse.

¿Por qué lloró Miss Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia?

Marcela no fue la única que lloró en este episodio. Cindy Vásquez, representante de Caquetá, también se mostró conmovida mientras se desmaquillaba, aunque la razón no estaba relacionada con la actividad, sino con la ausencia de su hijo de 9 años.

Artículos relacionados

La mujer de 29 años dijo que no quería contarle nada a Claudia Bahamón porque una “compañera le dijo que acá venían a hacerse las víctimas”.

Sin embargo, terminó desahogándose con la presentadora. En la conversación, concluyeron que los hijos son algunos de esos seres queridos que exaltan con sinceridad la naturaleza física de sus mamás.

Las candidatas además tuvieron que medirse a una sesión de fotos al natural, algo que no fue fácil, pero que les dejó una lección de vida invaluable.

Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Caquetá lloró y expresó algunas de sus inseguridades en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

Cuando el jurado la evaluó, Cindy reveló que tenía muchas inseguridades que quizá estaban relacionadas con su infancia.

"La de la foto es una mujer real. Soy mamá y aveces nos toca duro... desde niñas tengo inseguridad por cosas que pasaban en el colegio. De ahí nacen mis nervios e inseguridad. Mi mayor miedo ha sido enfrentarme a mi niña interior", fueron algunas palabras de la representante de Caquetá.

Por lo anterior, Valerie Domínguez le dijo: "Hazlo con todo y miedo". Mientras que Andrea Tovar aprovechó para dar un consejo a todas las candidatas: "...que tu historia no sea tu excusa, si no tu fortaleza".

El jurado y la presentadora en Miss Universe Colombia
El jurado y la presentadora en Miss Universe Colombia, el reality en el segundo episodio. (Foto del Canal RCN)

Hernán Zajar se unió a las palabras de las mujeres del jurado y le dijo a Cindy que en este programa a enfrentar sus inseguridades y seguramente las transformará.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Primer capítulo de Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

En FOTOS: así se vivió el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality

El estreno del reality en RCN dejó eliminaciones, momentos emotivos y la elección de las 29 candidatas oficiales.

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez fue tendencia por sus gestos en Miss Universe Colombia, el reality, así que se defendió.

El Valle tiene su representante en Miss Universe Colombia, el reality, Eliana Duque, apasionada por el arte y la moda. Miss Universo

Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Eliana Duque Salazar representa al Valle en Miss Universe Colombia, el reality, uniendo talento, disciplina y compromiso social.

Lo más superlike

Radamel Falcao felicitó a David Ospina de cumpleaños Falcao

Falcao García sorprendió a David Ospina con detalle en su cumpleaños: así reaccionó

Falcao García desempolvó recuerdo con David Ospina en su cumpleaños número 37 y lo envió emotivo mensaje.

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!

Murió el periodista Alberto Padilla Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce