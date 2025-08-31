En FOTOS: esto pasó en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia ¿Por qué lloraron algunas candidatas?

El segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality generó múltiples emociones en los televidentes e internautas. Las 29 candidatas oficiales primero aprendieron a maquillarse solas, pero luego enfrentaron quizá uno de sus mayores miedos: mostrarse al natural ante todo un país.

¿Qué pasó en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality?

En esa actividad frente al espejo, las Miss hablaron de sus inseguridades, pero también de esas características que más aman de su naturaleza. Eso no fue todo: tuvieron que acceder a una sesión de fotos, donde se mostraron sin una gota de maquillaje.

El jurado, conformado por Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar, evaluó la actitud de las candidatas con y sin maquillaje. Destacaron la belleza natural de todas y elogiaron su disposición al mostrarse al natural.

Claudia Bahamón invitó a las Miss a mostrarse sin una gota de maquillaje. (Foto del Canal RCN)

Aunque no todas se sintieron cómodas, todas lo hicieron y transmitieron un mensaje de amor propio a los televidentes.

Las mujeres, además de recibir una clase de maquillaje, también tuvieron la visita de una emprendedora colombiana, quien les dio algunos tips para la creación de contenido en redes sociales.

Valerie Domínguez resaltó que justamente eso es lo que están buscando en el programa: una mujer real que represente al país en el próximo Miss Universe, que se celebrará en Tailandia en noviembre.

¿Por qué Miss Cesar y Miss Caquetá lloraron en el segundo capítulo?

El episodio también dejó momentos muy emotivos. Marcela Brand, representante de Cesar, no pudo contener las lágrimas mientras se desmaquillaba, al confesar que le costaba mostrarse al natural por las manchas que el acné dejó en su rostro.

Claudia Bahamón retó a las candidatas a quitarse el maquillaje y aceptarse frente al espejo y las cámaras. (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Cindy Vásquez, representante de Caquetá, también lloró durante la dinámica, aunque en su caso por estar lejos de su hijo de 9 años, a quien extraña profundamente.

Ambas historias conmovieron a la audiencia y dejaron en evidencia la vulnerabilidad de las candidatas, recordando que, más allá de la competencia, son mujeres reales con historias de vida únicas.

¿Cómo se seleccionarán a las favoritas de Miss Universe Colombia?

Al inicio del capítulo, Claudia Bahamón explicó que solo 16 mujeres llegarán al certamen en el que se elegirá a la próxima Miss Colombia.

Durante las siguientes semanas, las 29 candidatas oficiales se enfrentarán a diferentes pruebas. En estas, el jurado les dará puntos y habrá una tabla de posiciones. Las mujeres que, al finalizar dichas pruebas, queden en los primeros cinco lugares, asegurarán su paso a esa siguiente etapa.

El jurado y la presentadora en Miss Universe Colombia, el reality en el segundo episodio. (Foto del Canal RCN)

El jurado elegirá a otras cinco mujeres y Colombia, el cuarto jurado, con sus votos en www.missuniversecolombia.coseleccionará a las seis restantes.

Recuerda que las votaciones ya están abiertas y tienes hasta el 28 de septiembre para votar por tu favorita. Solo debes:

Ingresar a www.missuniversecolombia.co

Dar clic en la caja de las votaciones

Registrarte o ingresar a tu cuenta

Votar por tu favorita y confirmar la elección

