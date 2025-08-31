Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
En FOTOS: esto pasó en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia ¿Por qué lloraron algunas candidatas?

Las candidatas se enfrentaron al reto de mostrarse al natural en una sesión de fotos y varias no pudieron contener las lágrimas.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Candidatas de San Andrés, Cauca, Huila, Cesar, Putumayo, Bolívar, Córdoba, Boyacá, Meta, La guajira y Antioquia en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia.
Candidatas de Sucre, Bogotá, Nariño, Risaralda, Quindío, Caquetá, Amazonas, Madgalena y Caldas en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Candidatas de Amazonas, Putumayo, San Andrés, Antioquia y Arauca en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Claudia Bahamón en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Candidatas deAmazonas, Putumayo, San Andrés, Antioquia y Arauca en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Candidatas de Bolívar, Cauca, Atlántico, Casanare, Caldas y Cesar en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Candidatas de Antioquia, Amazonas, Arauca, San Andrés, Atlántico y Bogotá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Miss Casanare en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Candidatas de Santander, Tolima, Arauca, Norte de Santander, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Casanare y Antioquia en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Claudia Bahamón y la cofundadora de Mumu en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Candidatas de San Andrés, Córdoba, Boyacá, Bolívar, Meta y Cesar en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Miss Risaralda en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Norte de Santander y Miss Bolívar en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar evaluaron a las candidatas en un reto donde se mostraron sin maquillaje. (Foto del Canal RCN)
Miss Casanare y Miss Boyacá en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Andrea Tovar, en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Hernán Zajar, en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Miss Huila y Miss La Guajira en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Meta y Miss Bogotá en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Putumayo y Miss Norte de Santander en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Andrea Tovar y Hernán Zajar en el segundo capítulo en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)
Las candidatas oficiales en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Boyacá y Miss Quindío en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Magdalena y Miss Amazonas en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Cundinamarca y Miss Bolívar en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Tolima y Miss Sucre en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Valerie Domínguez, en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Cauca y Miss Cesar en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
Miss Santander y Miss Arauca en la pasarela del segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)
El segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality generó múltiples emociones en los televidentes e internautas. Las 29 candidatas oficiales primero aprendieron a maquillarse solas, pero luego enfrentaron quizá uno de sus mayores miedos: mostrarse al natural ante todo un país.

¿Qué pasó en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality?

En esa actividad frente al espejo, las Miss hablaron de sus inseguridades, pero también de esas características que más aman de su naturaleza. Eso no fue todo: tuvieron que acceder a una sesión de fotos, donde se mostraron sin una gota de maquillaje.

El jurado, conformado por Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar, evaluó la actitud de las candidatas con y sin maquillaje. Destacaron la belleza natural de todas y elogiaron su disposición al mostrarse al natural.

Claudia Bahamón, segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón invitó a las Miss a mostrarse sin una gota de maquillaje. (Foto del Canal RCN)

Aunque no todas se sintieron cómodas, todas lo hicieron y transmitieron un mensaje de amor propio a los televidentes.

Las mujeres, además de recibir una clase de maquillaje, también tuvieron la visita de una emprendedora colombiana, quien les dio algunos tips para la creación de contenido en redes sociales.

Valerie Domínguez resaltó que justamente eso es lo que están buscando en el programa: una mujer real que represente al país en el próximo Miss Universe, que se celebrará en Tailandia en noviembre.

¿Por qué Miss Cesar y Miss Caquetá lloraron en el segundo capítulo?

El episodio también dejó momentos muy emotivos. Marcela Brand, representante de Cesar, no pudo contener las lágrimas mientras se desmaquillaba, al confesar que le costaba mostrarse al natural por las manchas que el acné dejó en su rostro.

Cesar y Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón retó a las candidatas a quitarse el maquillaje y aceptarse frente al espejo y las cámaras. (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Cindy Vásquez, representante de Caquetá, también lloró durante la dinámica, aunque en su caso por estar lejos de su hijo de 9 años, a quien extraña profundamente.

Ambas historias conmovieron a la audiencia y dejaron en evidencia la vulnerabilidad de las candidatas, recordando que, más allá de la competencia, son mujeres reales con historias de vida únicas.

¿Cómo se seleccionarán a las favoritas de Miss Universe Colombia?

Al inicio del capítulo, Claudia Bahamón explicó que solo 16 mujeres llegarán al certamen en el que se elegirá a la próxima Miss Colombia.

Durante las siguientes semanas, las 29 candidatas oficiales se enfrentarán a diferentes pruebas. En estas, el jurado les dará puntos y habrá una tabla de posiciones. Las mujeres que, al finalizar dichas pruebas, queden en los primeros cinco lugares, asegurarán su paso a esa siguiente etapa.

El jurado y la presentadora en Miss Universe Colombia
El jurado y la presentadora en Miss Universe Colombia, el reality en el segundo episodio. (Foto del Canal RCN)

El jurado elegirá a otras cinco mujeres y Colombia, el cuarto jurado, con sus votos en www.missuniversecolombia.coseleccionará a las seis restantes.

Recuerda que las votaciones ya están abiertas y tienes hasta el 28 de septiembre para votar por tu favorita. Solo debes:

  • Ingresar a www.missuniversecolombia.co
  • Dar clic en la caja de las votaciones
  • Registrarte o ingresar a tu cuenta
  • Votar por tu favorita y confirmar la elección

Encontrémonos los fines de semana a las 8 p.m. por el Canal RCN y sé testigo del proceso de estas 29 candidatas en Miss Universe Colombia, el reality.

