Fátima Bosch: ¿Quién es la poderosa familia de Miss Universo México 2025, tras polémico certamen?

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo México 2025 no solo marcó un triunfo para la tabasqueña de 25 años, sino que abrió un debate sobre los vínculos sociales de su familia.

¿Por qué la elección de Fátima Bosch, Miss Universo México 2025 generó polémica?

El certamen, celebrado el pasado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco, reunió a 32 aspirantes de todo el país y terminó en polémica por la falta de felicitaciones hacia la nueva reina.

En entrevistas posteriores, Bosch cuestionó la actitud de sus compañeras y señaló que la sororidad no se limita a discursos.

Sus palabras provocaron conversación en redes sociales y ampliaron la atención sobre su trayectoria y el entorno en el que se formó.

La nueva Miss Universo México confesó que solo cuatro participantes se acercaron a felicitarla, motivo por el cual Miss Jalisco y otras personalidades salieron a desmentir sus declaraciones, asegurando que “nunca hubo complot”.

¿Quiénes integran la familia Bosch-Fernández de la nueva Miss Universo México 2025?

El núcleo familiar de la reina de belleza está compuesto por su madre, Vanessa Fernández Balboa, su padre, Bernardo Bosch Hernández, y su hermano, Bernardo Bosch Fernández.

Cada uno ha desempeñado un papel en el camino profesional de la modelo y licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Fátima Bosch: la influencia de su familia en Miss Universo México 2025 (Foto: Freepik)

El padre de la Miss Universo México es asesor en Pemex Exploración y Producción, subsidiaria estratégica de Petróleos Mexicanos.

Su carrera lo ha llevado a trabajar en proyectos de responsabilidad social como el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, además de gestionar la relación de la paraestatal con el Congreso de este país.

La madre de Fátima mantiene un perfil más reservado, aunque es reconocida en Tabasco por su participación en iniciativas culturales.

Por su parte, el hermano de la reina es ingeniero industrial y columnista, interesado en abrirse camino en la política.

La familia no es ajena a la vida pública. Dos tías de la Miss Universo México, Mónica Fernández y Claudia Fernández, participaron en el certamen Flor Tabasco en 1984 y 2004, respectivamente.