Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal habría dejado sin casa a su propia hija, según álgidas declaraciones

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de acusaciones en su contra que tendrían que ver con el bienestar de su hija.

Christian Nodal
Christian Nodal habría dejado sin casa a su propia hija | Foto Oswaldo Rivas / AFP.

Una polémica más se suma al cantante mexicano Christian Nodal, pues los medios locales se alborotaron luego de que el periodista Javier Ceriani hiciera unas acusaciones en contra del ranchero que no lo dejaron para nada bien.

¿Cuáles son las acusaciones en contra de Christian Nodal por su hija?

De acuerdo con Ceriani, el intérprete de No te contaron mal, habría "dejado sin techo a su hija Inti", es decir, sin una casa hace un año.

A través de un video, que ha sido replicado en distintas plataformas sociales, se consigna que el periodista argentino dijo que Nodal no habría apoyado a su papá en lo que tiene que ver con el tema de negocios.

Entonces, en vez de su familiar, se prevé que el papel sería tomado por su suegro, el cantante Pepe Aguilar, lo que significaría que se encargaría en gran parte de su carrera.

Christian Nodal
Christian Nodal es involucrado en una nueva polémica | Foto Alberto E. Rodríguez / Getty Images via AFP.

¿Qué habría hecho Cazzu tras Christian Nodal dejar sin casa a su hija, Inti?

A esto, se incluye la rapera argentina Cazzu, quien es la expareja de Nodal y con quien tuvo a su hija, Inti. Una parte de esto porque se habría difundido el tema de que el mexicano no le colaboraba económicamente para pagar un apartamento en Puerto Madero, lugar en el que la artista vivía con su hija.

Entre las palabras de Javier Ceriani, lo que más le causa confusión a Cazzu es que en vista de las diversas problemáticas con Nodal y su papá, el futuro de Inti se vería comprometido y, por ende, el tema económico.

Nodal, Cazzu
Nodal y Cazzu terminaron hace un buen tiempo | Foto Frazer Harrison / Getty Images via AFP.

Asimismo, el periodista se puso del lado de Cazzu respecto a la idea de que podría gestarse un miedo por el hecho de que la administración de lo que tiene Nodal tenga poder relacionado con Pepe Aguilar.

“Tengo la confirmación de que Nodal le habría pagado a Cazzu un departamento en Puerto Madero por un año y cuando Ángela habla mal de Cazzu y Cazzu responde, Nodal le cortó los víveres y la dejó sin pagar más el departamento de Puerto Madero”, sentenció Ceriani.

Pese a lo dicho, Cazzu habría seguido encargándose económicamente de la casa. Con base en esto es que el periodista señaló que el ranchero habría dejado sin vivienda a su propia hija, pues habría pagado solo por un año y después se despreocuparía.

