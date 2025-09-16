Yina Calderón sentenció que debe enfrentarse contra Andrea Valdiri así no quiera, ¿por qué?
Yina Calderón confesó que son varias razones por las que no va a desistir al enfrentamiento contra Andrea Valdiri.
El próximo 18 de octubre se espera que la empresaria de fajas Yina Calderón se enfrente contra la bailarina Andrea Valdiri en el evento que lleva el nombre de Stream Fighters.
No obstante, se han venido gestando distintos rumores como el de que, por ejemplo, Calderón va a desistir porque Valdiri puede que le gane. Además, hace poco Andrea tuvo un accidente en una des sus manos.
¿Yina Calderón tiene la obligación de enfrentarse contra Andrea Valdiri?
Yina Calderón hizo una transmisión en vivo con Melissa Gate, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, allí la polémica influenciadora comentó que así no quiera es su deber verse con Valdiri, pues detalló que hace parte de un contrato que firmó.
"Yo tengo que pel3ar, así yo no quisiera, tengo que pelear porque tengo un contrato que asume una multa muy grande... Si yo no quisiera pel3ar pago la multa que en sí no es más alta de lo que me pagaron, pero yo tengo palabra", aseguró Yina Calderón.
En la misma vertiente, la empresaria indicó que no le puede quedar mal al organizador del evento, el streamer WestCol, además de que hay personas que han comprado boleta para verla en vivo y en directo.
¿Qué más dijo Yina Calderón sobre el enfrentamiento contra Andrea Valdiri?
Y es que eso no es todo, puesto que Yina indicó que está que se enfrenta contra Andrea Valdiri porque le cae mal.
Pese a lo dicho, respecto al rumor de que Calderón no quería pelear, aseguró que eso es mentira.
"Yo no me echó para atrás ni por nada, yo soy gamina. De pronto yo no soy la mejor boxeadora, pero soy parada en la raya y me paro donde sea", sentenció.
Así las cosas, todo parece indicar que Yina Calderón y Andrea Valdiri sí se van a enfrentar el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.
Catalogado como el "enfrentamiento estelar", las personas ya están haciendo sus propias apuestas por cuenta de la rivalidad que hay entre la empresaria de fajas y la bailarina barranquillera.