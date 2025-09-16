Apple presentó iOS 26: conoce las novedades y los modelos de iPhone que podrán actualizarse

Recientemente, Apple anunció el lanzamiento de iOS 26, un nuevo avance en su sistema operativo que le permitirá a los usuarios disfrutar de mejoras no solo estéticas, sino también funcionales.

¿Cuáles son las principales novedades de iOS 26, el nuevo lanzamiento de Apple?

Para aquellos que deseen conocer con detalle las principales mejoras de iOS 26, a continuación, te las presentamos:

1. Pantalla de bloqueo más personalizable: esta nueva apuesta llevará a que los usuarios modifiquen con más exactitud todo lo que aparee en la pantalla de bloqueo, esto es, tipografía, widgets, efectos visuales, y demás detalles que buscan ofrecer una experiencia personalizada.

2. Mayor privacidad y seguridad: ahora quienes sean usuarios de estos dispositivos, podrán tener mayor control respecto a su información personal, así como conocer qué datos utilizan las aplicaciones para su funcionamiento.

3. Mayor rendimiento y batería: con este nuevo paso, Apple le apuesta a una gestión mucho más eficiente de los recursos, con lo que busca una mayor duración de su batería.

4. Funciones específicas: para quienes sean usuarios mucho más avanzados y conozcan el ecosistema Apple, esta nueva actualización trae ajustes para mejorar la accesibilidad, así como funciones que harán posible la conexión con más dispositivos de la marca.

¿Qué modelos de iPhone podrán actualizarse con el lanzamiento de iOS 26?

Tras conocerse la actualización, han surgido dudas respecto a qué dispositivos son compatibles con iOS 26, por lo que vale la pena mencionar que esta nueva actualización es compatible con 25 modelos iPhone, es decir desde el 11 hasta el 17 que se estrenó recientemente.

Apple lanzó nueva actualización para sus dispositivos móviles. Foto | @oatawa.

Ahora, seguramente te estás preguntando cómo hacer la instalación de iOS 26, por eso a continuación te explicamos cómo, pero antes, es necesario que tengas 10 GB libres, respaldo de los datos y por lo menos 50% de batería:

iOS 26, la nueva actualización de Apple. Foto | @drobotdean.

Abre Ajustes en el iPhone.

Ve a General > Actualización de software.

Presiona Actualizar ahora

Para quienes tengan modelos antiguos que no sean compatibles, la actualización traerá una reflexión sobre cuánto valoran las nuevas funciones frente al costo de cambiar de dispositivo.