¿Habrá Juego de Gemelas 2? Comentarios de actrices encienden los rumores

El pasado fin de semana, dos actrices que hicieron parte de la película original, avivaron los rumores tras conceder una entrevista.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lindsay Lohan asiste a una proyección privada de "Mean Girls" en el Teatro Loews Lincoln Square.
Crecen los rumores sobre la grabación de una secuela de Juego de Gemelas. Paul Hawthorne.

Los Premios Emmy 2025 que fueron celebrados este fin de semana, avivaron la ilusión de miles de fans ante la posibilidad de que se dé la continuación de la película Juego de gemelas, esto luego de que dos actrices lanzaran varios comentarios que dieron indicios de que esto podría suceder.

¿Por qué hay indicios de que la película Juego de Gemelas tendrá una secuela?

Se trata de Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix, quienes interpretaron Chessy, la niñera y Merediht Blake, la antagonista y, en medio de una entrevista fueron interrogadas sobre la posibilidad de una secuela.

Ante la curiosidad de los periodistas, ninguna dio por hecho que podría rodarse una segunda parte, lo que sí dejaron claro fue su interés en poder hacer parte de una secuela, así como su deseo de poder dar vida nuevamente a sus personajes.

Walter, por su parte, se refirió al éxito que ha sido Otro viernes de locos, cinta en la que las aclamadas Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis volvieron a encarnar sus personajes luego más de dos décadas, dejando entrever su posición respecto a un nuevo rodaje.

Por otro lado, Hendrix habló de la expectativa que se ha generado sobre el tema y de la insistencia de los fans por tener a estos personajes de vuelta, “Mucha gente habla de ello. Mucha gente lo quiere. Estamos totalmente dispuestas”, dijo la actriz, quien además aseguró que, de ser posible una secuela, debería tener un argumento sólido para garantizar su éxito.

¿Qué ha dicho Disney ante la posibilidad de hacer una secuela sobre Juego de Gemelas?

Hasta el momento, todo responde al deseo de miles de fanáticos por traer de regreso esta película a la pantalla grande, pues por ahora Disney no ha hecho ningún anuncio formal sobre el tema, sin embargo, lo que sí es un hecho es que ambas intérpretes dejaron abierta la posibilidad de hacer parte de este proyecto.

Cabe señalar que, el estreno de la segunda parte de Otro viernes de locos fue un total éxito en taquilla, recaudando más de 150 millones de dólares con una inversión menor. Lo anterior, es interpretado como una señal parar apostarle a revivir este tipo de clásicos, por lo que no sería descabellado que esto ocurra con Juego de Gemelas.

