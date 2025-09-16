Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Christian Nodal reemplaza a su padre: ¿Pepe Aguilar dirigirá toda su carrera musical?

Christian Nodal separa a su padre de sus negocios y Pepe Aguilar podría asumir el rol clave en su carrera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La carrera de Christian Nodal bajo la influencia de Pepe Aguilar
Christian Nodal cambia su equipo y Pepe Aguilar toma un rol clave. (Foto: AFP)

Christian Nodal atraviesa un momento de reestructuración profesional tras los rumores sobre la salida de su padre, Jaime González, de la gestión de su carrera musical.

¿Pepe Aguilar asumirá el control de la carrera de Christian Nodal?

Versiones difundidas por medios internacionales indican que Pepe Aguilar podría asumir un papel más relevante en la organización y dirección de los proyectos del cantante.

Jaime González había acompañado a Nodal desde sus inicios, manejando aspectos comerciales y contratos musicales.

La separación surge en medio de presuntas diferencias personales y decisiones estratégicas, dejando abierta la incógnita sobre cómo esto impactará la relación familiar y la administración de la carrera del intérprete.

Se especula que Pepe Aguilar podría encargarse de la coordinación con discográficas, planificación de giras y estrategias de posicionamiento que antes llevaba González.

La carrera de Christian Nodal bajo la influencia de Pepe Aguilar
Nodal reemplaza a su padre y renueva su carrera musical con Pepe Aguilar. (Foto: AFP)

¿Qué impacto tendrá la salida del padre de Christian Nodal?

Estas decisiones coinciden con rumores de desacuerdos financieros y cuestionamientos sobre la administración de recursos dentro del equipo de Nodal.

El cambio podría implicar un ajuste en la manera en que el Christian Nodal organiza sus contratos y colaboraciones.

Además, la relación de Nodal con Ángela Aguilar y la cercanía con Pepe Aguilar generan expectativas sobre un posible giro en su estilo de trabajo y en la toma de decisiones creativas.

Por el momento, ni Christian Nodal ni Jaime González han emitido comentarios oficiales sobre los cambios, mientras los seguidores del regional mexicano siguen de cerca cualquier anuncio relacionado con su carrera.

Las próximas semanas podrían definir si esta nueva estructura permitirá un crecimiento musical sostenido o generará inconvenientes dentro del entorno profesional del artista y familiar.

La carrera de Christian Nodal bajo la influencia de Pepe Aguilar
Pepe Aguilar entra en la carrera de Christian Nodal. (Foto: AFP)

Esto se suma a la reciente polémica de Nodal por no asistir al segundo cumpleaños de su pequeña Inti, fruto de su relación anterior con Cazzu, ni enviar ningún mensaje de felicitación, situación que generó críticas por parte de sus fans.

El 14 de septiembre Cazzu le celebró el cumpleaños con una fiesta temática inspirada en el bosque en las imágenes del evento se podía apreciar a madre e hija vestidas a igual y rodeadas de decoraciones que incluían ranas, flores y hongos.

Por su parte, el cantante mexicano explicó que prefiere no compartir detalles de su hija en redes sociales para proteger su privacidad.

