Maribel Guardia opina sobre la polémica de los Aguilar y defiende a Ángela de críticas

Maribel Guardia pidió reconciliación en la familia Aguilar y defendió a Ángela de las críticas en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Maribel Guardia opina sobre Ángela Aguilar
Maribel Guardia pide unión entre Emiliano y Ángela Aguilar y condena ataques en redes. (Fotos: AFP)

Maribel Guardia compartió su opinión sobre la situación que atraviesa la familia Aguilar.

En medio de la polémica y declaraciones públicas, la actriz pidió un acercamiento entre Emiliano Aguilar y sus hermanos, al mismo tiempo que rechazó los comentarios negativos que ha recibido Ángela Aguilar en redes sociales.

Maribel Guardia opina sobre Ángela Aguilar (1)
Maribel Guardia envía mensaje a Emiliano Aguilar y rechaza el 'hate' hacia Ángela. (Foto: AFP)

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre Emiliano Aguilar y la Dinastía?

Guardia, cercana a Pepe Aguilar gracias a la amistad que tuvo con Joan Sebastian, señaló que no busca intervenir en la vida privada de la dinastía, pero expresó un deseo de reconciliación.

“Ojalá algún día puedan estar como hermanos”, dijo la actriz, recordando también la relación de amistad que tuvo con la madre de Emiliano, Carmen Treviño.

La artista habló del hijo mayor de Pepe Aguilar, quien recientemente ha protagonizado confrontaciones con su hermano Leonardo.

Guardia expresó que siente aprecio por él y que le desea lo mejor en medio de los desacuerdos que enfrenta con su familia: Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo.

Sus palabras llegan tras los mensajes que Emiliano lanzó contra Leonardo, luego de que este hiciera una broma durante un concierto en Milwaukee.

En esa ocasión, Leonardo comentó en tono irónico que interpretaría un rap, lo que desató la molestia de Emiliano.

A través de una transmisión en vivo, el rapero reaccionó con expresiones fuertes y advertencias, incluso comparando el posible enfrentamiento con una pelea de boxeo.

Maribel Guardia opina sobre Ángela Aguilar (1)
Maribel Guardia sobre Ángela y Emiliano Aguilar: “Ojalá puedan estar como hermanos”. (Foto: AFP)

¿Qué opinó Maribel Guardia de las críticas a Ángela Aguilar?

Además de su llamado a la unión, Maribel Guardia rechazó la manera en que Ángela Aguilar ha sido blanco de comentarios negativos en redes sociales.

Consideró que la presión hacia la joven cantante es injusta y que ninguna familia merece estar expuesta de esa forma al escrutinio público.

Ángela Aguilar ha recibido comentarios constantes desde que confirmó su relación con Christian Nodal.

La polémica surge porque el cantante terminó con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija Inti, y pocos días después inició con Ángela; al mes, contrajeron matrimonio.

Aunque muchos fans cuestionan la relación que ya lleva un año, otros celebran el romance y apoyan públicamente a la pareja de mexicanos.

