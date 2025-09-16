¿Qué pasó con la Familia Aguilar en Guadalajara durante el Grito tras la campaña de cancelación?

La celebración del Grito de Independencia tuvo como protagonistas a la familia Aguilar, quienes subieron al escenario pese a la presión ejercida en redes sociales.

Una campaña en línea buscó impedir su presentación gratuita en Guadalajara, pero finalmente el concierto se realizó con gran convocatoria.

¿Cómo fue recibido el concierto de la familia Aguilar en Guadalajara?

La petición circuló en Change.org y superó las 213 mil firmas en cuestión de días. Sus promotores argumentaron que la invitación a la familia Aguilar resultaba inadecuada por las recientes polémicas en torno a sus declaraciones y vida personal.

Polémica superada: los Aguilar celebraron a lo grande el Grito en Guadalajara. (Foto: AFP)

Sin embargo, los preparativos del festejo siguieron su curso y el evento se mantuvo en la programación oficial de la noche del 15 de septiembre.

Cuando Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar aparecieron en el escenario, la respuesta del público sorprendió.

En lugar de rechazos o manifestaciones en contra, los asistentes participaron activamente en el espectáculo.

La música mexicana y el ambiente festivo marcaron el desarrollo de la noche, que se convirtió en uno de los actos centrales de las fiestas patrias del país centroamericano.

Los seguidores compartieron videos y comentarios en plataformas digitales, mostrando que la percepción del concierto fue distinta a lo que se anticipaba con la campaña de cancelación.

La dinámica familiar, característica de sus presentaciones, fue parte del atractivo que mantuvo la atención de los asistentes durante el evento.

La familia Aguilar deslumbró en el Grito pese a polémica petición de cancelación. (Foto: AFP)

¿Qué dijeron Ángela y Leonardo Aguilar tras el concierto en Guadalajara?

Al finalizar el show, Leonardo Aguilar compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció al público de Guadalajara por el recibimiento.

Por su parte, Ángela Aguilar, también publicó un video en el que expresó su gratitud hacia quienes acompañaron la velada.

Ambos coincidieron en que la experiencia superó sus expectativas y dejaron abierta la posibilidad de regresar pronto a la ciudad.

Pepe Aguilar también publicó un clip donde reflexionó sobre la importancia de la música como un elemento que une a los mexicanos durante las celebraciones patrias. En su mensaje destacó que el 15 de septiembre sigue siendo un momento especial para reafirmar la identidad cultural a través de la tradición musical.

Mientras tanto, en Morelia, Michoacán, Christian Nodal también se presentó en el marco del Grito. Su espectáculo estuvo marcado por la lluvia, pero finalmente se llevó a cabo.