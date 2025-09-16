Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

¿Qué pasó con la Familia Aguilar en Guadalajara durante el Grito tras la campaña de cancelación?

El concierto de la familia Aguilar en Guadalajara siguió en pie pese a miles de firmas que pedían su cancelación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Familia Aguilar se presenta en Guadalajara pese a petición de cancelación
Guadalajara vibró con el concierto de la familia Aguilar en el Grito de Independencia. (Foto: AFP)

La celebración del Grito de Independencia tuvo como protagonistas a la familia Aguilar, quienes subieron al escenario pese a la presión ejercida en redes sociales.

Artículos relacionados

Una campaña en línea buscó impedir su presentación gratuita en Guadalajara, pero finalmente el concierto se realizó con gran convocatoria.

¿Cómo fue recibido el concierto de la familia Aguilar en Guadalajara?

La petición circuló en Change.org y superó las 213 mil firmas en cuestión de días. Sus promotores argumentaron que la invitación a la familia Aguilar resultaba inadecuada por las recientes polémicas en torno a sus declaraciones y vida personal.

Familia Aguilar se presenta en Guadalajara pese a petición de cancelación
Polémica superada: los Aguilar celebraron a lo grande el Grito en Guadalajara. (Foto: AFP)

Sin embargo, los preparativos del festejo siguieron su curso y el evento se mantuvo en la programación oficial de la noche del 15 de septiembre.

Cuando Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar aparecieron en el escenario, la respuesta del público sorprendió.

Artículos relacionados

En lugar de rechazos o manifestaciones en contra, los asistentes participaron activamente en el espectáculo.

La música mexicana y el ambiente festivo marcaron el desarrollo de la noche, que se convirtió en uno de los actos centrales de las fiestas patrias del país centroamericano.

Los seguidores compartieron videos y comentarios en plataformas digitales, mostrando que la percepción del concierto fue distinta a lo que se anticipaba con la campaña de cancelación.

La dinámica familiar, característica de sus presentaciones, fue parte del atractivo que mantuvo la atención de los asistentes durante el evento.

La familia Aguilar deslumbró en el Grito pese a polémica petición de cancelación. (Foto: AFP)

¿Qué dijeron Ángela y Leonardo Aguilar tras el concierto en Guadalajara?

Al finalizar el show, Leonardo Aguilar compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció al público de Guadalajara por el recibimiento.

Por su parte, Ángela Aguilar, también publicó un video en el que expresó su gratitud hacia quienes acompañaron la velada.

Ambos coincidieron en que la experiencia superó sus expectativas y dejaron abierta la posibilidad de regresar pronto a la ciudad.

Artículos relacionados

Pepe Aguilar también publicó un clip donde reflexionó sobre la importancia de la música como un elemento que une a los mexicanos durante las celebraciones patrias. En su mensaje destacó que el 15 de septiembre sigue siendo un momento especial para reafirmar la identidad cultural a través de la tradición musical.

Mientras tanto, en Morelia, Michoacán, Christian Nodal también se presentó en el marco del Grito. Su espectáculo estuvo marcado por la lluvia, pero finalmente se llevó a cabo.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Pepe Aguilar habla claro sobre la polémica en redes Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Pepe Aguilar cantó en Guadalajara pese a una campaña en su contra y defendió el valor de las tradiciones.

Ex de Manelyk debuta en la Semana de la Moda en Nueva York Talento internacional

Caramelo, ex de Manelyk, debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York

Caramelo debutó en la Semana de la Moda de NY con marcas colombianas tras confirmar su ruptura con Manelyk.

El gesto que enfureció a los fans: Nodal faltó al cumpleaños de su hija Christian Nodal

Fans critican a Christian Nodal por faltar al cumpleaños de su hija: "no te reproduzcas más”

Conoce la razón por la que Christian Nodal está siendo criticado en redes sociales, justos después de que su hija Inti cumpliera dos años.

Lo más superlike

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Karol G hace historia como primera mujer latina cabeza de cartel en Coachella 2026 junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia