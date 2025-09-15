Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu mostró la celebración del segundo cumpleaños de Inti, ¿Nodal estuvo en el festejo de su hija?

Cazzu compartió imágenes del cumpleaños número dos de Inti en Argentina con tierna temática de bosque.

El especial festejo de Cazzu para el segundo cumpleaños de su hija Inti. (Foto: AFP)

La cantante argentina Cazzu compartió en redes sociales parte de la celebración del segundo cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación Christian Nodal.

La fiesta se llevó a cabo en Argentina y despertó la atención del público tanto por la temática escogida como por las reacciones generadas en torno a la ausencia del cantante mexicano.

¿Cómo fue el segundo cumpleaños de Inti celebrado por Cazzu?

El evento tuvo lugar el 14 de septiembre y estuvo inspirado en un escenario de bosque, con decoraciones de ranas, pollitos, hongos, flores y soles, en alusión al significado del nombre de la niña.

Las fotos del cumpleaños de Inti: así festejó Cazzu los dos años de su hija. (Foto: AFP)

Cazzu e Inti vistieron atuendos coordinados que se mezclaban con la ambientación elegida para la fiesta.

Las imágenes publicadas por la artista mostraban momentos de la celebración, pero horas después fueron eliminadas de las redes sociales.

Sin embargo, un detalle despertó las reacciones de los internautas al ver que no aparecía Christian Nodal, lo que avivó comentarios sobre un nuevo distanciamiento entre ambos.

En la primera celebración de Inti, Nodal sí estuvo presente, aunque prefirió no compartir contenido en redes sociales. El cantante expresó en otras ocasiones que esta discreción responde a un interés en proteger la privacidad de su pequeña hija.

¿Por qué llamó la atención la ausencia de Nodal en el cumpleaños de Inti?

El intérprete de Botella tras botella no publicó mensajes ni imágenes relacionadas con el cumpleaños de su hija, lo que contrastó con la expectación generada por la fiesta.

En mayo de 2024, Nodal confirmó la separación con Cazzu, cuando Inti tenía apenas ocho meses.

Cazzu mostró cómo celebró el segundo cumpleaños de su hija Inti con tiernas fotos. (Foto: AFP)

Un mes después, el cantante mexicano formalizó su relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio rápidamente. Esta nueva etapa generó cambios en la vida familiar y también en los acuerdos legales sobre custodia de Inti y viajes de la menor al exterior.

En una reciente entrevista, Cazzu señaló que existe una mediación legal respecto a la posibilidad de sacar a Inti de Argentina. Según la cantante argentina, el proceso ha sido difícil y la dejó en una situación de vulnerabilidad frente a las decisiones de los abogados de Christian Nodal.

 

