Leonardo Aguilar habla de Emiliano en show y culpa a los medios de rumores sobre la familia Aguilar

La familia Aguilar volvió a captar la atención luego de que Leonardo Aguilar hiciera una inesperada mención a su hermano Emiliano durante un concierto en Phoenix.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre su hermano Emiliano Aguilar?

El episodio se dio en medio de las presentaciones de la gira del hijo de Pepe Aguilar, quien tomó el micrófono y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

“Les voy a cantar un rap, ¿están listos?”, dijo Leonardo ante el público, generando risas y comentarios por la aparente referencia a Emiliano, quien en los últimos años ha construido su carrera musical en el género rap.

Leonardo Aguilar rompe el silencio con humor sobre Emiliano en pleno show. (Foto: AFP)

Tras la broma, Leonardo aclaró que la relación con su hermano sigue vigente y aseguró que los medios son quienes han buscado crear divisiones en la familia.

“Yo adoro y lo amo con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito. Los mitoteros son los medios de comunicación, no nosotros. Nosotros somos familia, aunque parece que no”, expresó ante los asistentes.

El cantante también pidió un aplauso para Emiliano y extendió sus palabras a otros miembros de la familia, reiterando que la unión existe más allá de lo que circula en internet.

Sin embargo, el gesto no evitó que el tema se viralizara en TikTok y otras plataformas digitales.

¿Cómo respondió Emiliano Aguilar a las palabras de su hermano?

Horas después de la presentación, Emiliano recurrió a una transmisión en vivo para manifestar su molestia.

En tono directo, criticó que Leonardo lo mencionara frente al público y lanzó expresiones contundentes:

“¡Leonardo, bájale de hue…, perro! A mí no me estés tirando enfrente de todos en un concierto”.

El rapero comparó la situación con una pelea de boxeo, como referencia de la forma en que reaccionaría. Estas declaraciones encendieron aún más las redes sociales, donde los seguidores debatieron sobre el distanciamiento entre los hermanos.

La tensión se suma a otros episodios recientes en los que Emiliano expresó inconformidad por publicaciones de su familia en redes sociales. Incluso llegó a responder con fotomontajes y mensajes directos en los que acusaba a sus parientes de actuar de manera hipócrita.