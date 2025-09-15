Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Leonardo Aguilar habla de Emiliano en show y culpa a los medios de rumores sobre la familia Aguilar

Leonardo Aguilar sorprendió en un concierto al mencionar a Emiliano y hablar de la polémica con su hermano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Leonardo Aguilar se burla de su hermano Emiliano en pleno concierto?
La inesperada broma de Leonardo Aguilar sobre su hermano Emiliano. (Foto: AFP)

La familia Aguilar volvió a captar la atención luego de que Leonardo Aguilar hiciera una inesperada mención a su hermano Emiliano durante un concierto en Phoenix.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre su hermano Emiliano Aguilar?

El episodio se dio en medio de las presentaciones de la gira del hijo de Pepe Aguilar, quien tomó el micrófono y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

“Les voy a cantar un rap, ¿están listos?”, dijo Leonardo ante el público, generando risas y comentarios por la aparente referencia a Emiliano, quien en los últimos años ha construido su carrera musical en el género rap.

¿Leonardo Aguilar se burla de su hermano Emiliano en pleno concierto?
Leonardo Aguilar rompe el silencio con humor sobre Emiliano en pleno show. (Foto: AFP)

Tras la broma, Leonardo aclaró que la relación con su hermano sigue vigente y aseguró que los medios son quienes han buscado crear divisiones en la familia.

Artículos relacionados

“Yo adoro y lo amo con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito. Los mitoteros son los medios de comunicación, no nosotros. Nosotros somos familia, aunque parece que no”, expresó ante los asistentes.

El cantante también pidió un aplauso para Emiliano y extendió sus palabras a otros miembros de la familia, reiterando que la unión existe más allá de lo que circula en internet.

Sin embargo, el gesto no evitó que el tema se viralizara en TikTok y otras plataformas digitales.

¿Cómo respondió Emiliano Aguilar a las palabras de su hermano?

Horas después de la presentación, Emiliano recurrió a una transmisión en vivo para manifestar su molestia.

En tono directo, criticó que Leonardo lo mencionara frente al público y lanzó expresiones contundentes:

“¡Leonardo, bájale de hue…, perro! A mí no me estés tirando enfrente de todos en un concierto”.

El rapero comparó la situación con una pelea de boxeo, como referencia de la forma en que reaccionaría. Estas declaraciones encendieron aún más las redes sociales, donde los seguidores debatieron sobre el distanciamiento entre los hermanos.

La tensión se suma a otros episodios recientes en los que Emiliano expresó inconformidad por publicaciones de su familia en redes sociales. Incluso llegó a responder con fotomontajes y mensajes directos en los que acusaba a sus parientes de actuar de manera hipócrita.

¿Leonardo Aguilar se burla de su hermano Emiliano en pleno concierto?
Leonardo Aguilar se sincera sobre la relación con Emiliano (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

Los fans no le perdonan la falta de empatía de la agrupación mexicana, Los Ángeles Azules por lo sucedido en Iztapalapa.

Christian Nodal, Cazzu Cazzu

Cazzu arranca su gira y lanza contundente mensaje que muchos asocian con Nodal

Cazzu habló con determinación en pleno show y sus palabras fueron tomadas como una indirecta para Christian Nodal.

Celebración de los dos años de Inti, hija de Christina Nodal y Cazzu Cazzu

Cazzu mostró la celebración del segundo cumpleaños de Inti, ¿Nodal estuvo en el festejo de su hija?

Cazzu compartió imágenes del cumpleaños número dos de Inti en Argentina con tierna temática de bosque.

Lo más superlike

Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Salomón Bustamante y Laura de León Laura de León

Salomón Bustamante desmiente separación de Laura de León

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini