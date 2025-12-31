Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro habló de lo que significó el 2025 para él: “Sueños que parecían imposibles”

Emiro Navarro habló de su 2025 y dejó imágenes para el recuerdo de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Emiro Navarro tuvo un 2025 con mucho protagonismo en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro compartió un amplio mensaje, destacando los grandes logros obtenidos este año. Foto: Canal RCN

El 2025 ha sido un año lleno de éxitos para Emiro Navarro. Participó en La casa de los famosos Colombia y se convirtió en finalista, pero no solo eso, también logró posicionarse como un gran creador de contenido, especialmente, en la plataforma de TikTok.

¿Qué dijo Emiro Navarro de su 2025 y de su paso por La casa de los famosos Colombia?

Emiro usó su cuenta de Instagram para expresar su felicidad y satisfacción por este año, y afirmó que está más que preparado para afrontar el 2026.

La publicación del influenciador sumó muchos likes y comentarios en poco tiempo, y generó elogios de parte de sus seguidores, quienes, de paso, reafirmaron su respaldo para el 2026.

Gracias 2025. Este año me sorprendió más de lo que imaginé. Dios fue demasiado bueno conmigo, con mi familia y con todo lo que soy. Me permitió cumplir sueños que por mucho tiempo pensé que eran imposibles. Gracias de corazón a mi Team Emiro, que siempre estuvo ahí apoyándome para lograr cada uno de estos sueños. Sé que este nuevo año será aún mejor y estoy listo para todo lo que viene.

Navarro acompañó su mensaje con algunos de los grandes momentos vividos a lo largo del año, siendo La casa de los famosos Colombia su momento cumbre.


Tras su paso por el reality, el influencer se hizo tendencia al hacer lives con TikTok con grandes estrellas como Ryan Castro, J Balvin y Valentina Ferrer, esposa de este último.

Emiro Navarro brilló con luz propia en la segunda temporada de La casa de los famosos. Creó distintas secciones y, aunque vivió bajonazos anímicos, logró llegar hasta la final junto a Melissa, Altafulla y La Toxi Costeña.

Emiro Navarro
Emiro Navarro fue finalista de La casa de los famosos y se afianzó como creador de contenido en TikTok. | Foto del Canal RCN.

El influencer no ganó el reality, pero sí sumó varios logros a nivel personal y laboral, y hoy es considerado por varios internautas como ‘El rey de TikTok’.

¿Emiro Navarro podría cambiar de orientación?

Emiro hizo una sorprendente revelación mientras realizaba un ‘en vivo’ al lado de Aida Victoria Merlano. El barranquillero dijo que por amor podría estar dispuesto a cambiar su actual orientación.

"No me intentes voltear. De pronto yo me volteó más adelante, uno nunca sabe", expresó.

El finalista de La casa de los famosos también contó que quiere tener una familia y por eso piensa en alguien que vaya de la mano con sus planes futuros.

Emiro Navarro no descarta cambiar de orientación más adelante.
Emiro expresó que tener una familia es uno de sus grandes anhelos. Foto: Canal RCN

"Yo quiero tener mi familia, amor, y yo quiero que si dado el caso me toca, creo que podría hacerlo... pero yo quisiera que si de pronto llegase a sentir algo por una mujer que me llame la atención, que de pronto yo no tenga que cambiar mi personalidad, sino que le guste como soy yo".

En su paso por La casa de los famosos, Emiro mostró su gusto por Camilo Trujillo, aunque los acercamientos no pasaron más allá de simples bromas. Camilo siempre enfatizó en que le gustaban las mujeres, de hecho, al salir del reality inició una nueva relación amorosa con una joven conocida como Daniela Lerc.

