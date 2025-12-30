Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó el muñeco de Año viejo que le hicieron a Emiro Navarro y se volvió viral en redes: ¿igualitos?

A pocas horas de despedir el año 2025, en redes se hizo viral el año viejo que le hicieron al influenciador Emiro Navarro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Este es el "año viejo" que le hicieron a Emiro Navarro. Foto | Canal RCN.

A escasas horas de despedir el año 2025, recientemente empezó a circular unan imagen en redes sociales que dejó en evidencia el típico muñeco de "año viejo" que hicieron, esta vez con la imagen de Emiro Navarro.

¿Cómo es el año viejo de Emiro Navarro?

Y aunque ya han pasado varios meses desde que se culminó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una señal de que sus exparticipantes aún siguen siendo recordados por el público, es precisamente este tipo de actos como el hecho de hacer un "año viejo" en su nombre.

En el caso de Emiro, finalista de la reciente temporada, sus televidentes y seguidores, caracterizaron el mencionado muñeco logrando una apariencia muy similar, no solo en sus facciones, sino también en los accesorios que le pusieron, además de otorgarle el título como "El rey de Tik Tok".

Empezando por su icónica peluca negra despeinada y terminando con las típicas batas que ya hacen parte de su personalidad, el "año viejo" le fue fiel a su imagen, representación que, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así fue el muñeco de "año viejo" que le hicieron a Emiro Navarro. Foto | Canal RCN.

¿A qué exparticipantes de La casa de los famosos Colombia le hicieron "Año viejo"?

Además del "Año viejo" que le hicieron al divertido creador de contenido, hubo otras destacadas figuras que tuvieron su propio muñeco de trapo, pues también han circulado fotografías de los que hicieron de Yina Calderón y sus hermanas, así como el de la modelo Karina García.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Estos son los "año viejo" que han hecho de los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025. Foto | Canal RCN.

"La de Karina, les quedó igualita", "Karina hasta económica se ve linda", "Aquí somos puro team coya", "Karina igualita jajaja", "Yina se parece a la Valdiri", "Ahi se ve quienes la prendieron este año", "Emiro es hermoso", "Yina la gallina", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque hasta el momento, Navarro no se ha pronunciado para dar su opinión al respecto, quienes sí dejaron ver su postura frente a las parodias, fueron las hermanas Calderón, incluida por supuesto Yina, quienes tomaron con humor la situación y se divirtieron con las ocurrencias de la gente, mostrando así que este tipo de actos no les afectan.

