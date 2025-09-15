Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado envió conmovedor mensaje tras eliminación de Valeria Aguilar: "me dueles mucho"

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Taguado lamentó profundamente la salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
La emotiva despedida de Valentina Taguado tras la salida de Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

La salida de Valeria Aguilar, quien se convirtió en la décima participante en abandonar MasterChef Celebrity 2025, dejó sin duda, un vacío en todos sus compañeros de competencia, especialmente en Valentina Taguado, quien fue una de las más afectadas tras escuchar el veredicto.

¿Cómo fue la despedida de Valentina Taguado tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

Tras conocerse la decisión de los jurados en las pantallas del Canal RCN, la actual participante decidió enviarle unas sentidas palabras a Valeria, a quien recordó con amor y le expresó su profunda tristeza al saber que ya no estarán juntas viviendo esta misma experiencia que un día las llevó a coincidir.

“No tengo como explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero yo sí gané”, fueron las palabras que Taguado escribió en la descripción del post que compartió en su cuenta de Instagram.

Allí, además de lamentar su salida de la cocina más importante del mundo, Valentina no perdió la oportunidad para nombrar cada una de las cualidades de su excompañera, a quien describió como una mujer llena de amor, energía, corazón y sobre todo, humor, ese mismo con el que quería contagiar a todos.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reaccionó tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity 2025.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

Así mismo, la reconocida locutora manifestó lo difícil que será continuar en la competencia sin la tranquilidad y honestidad que transmitía en la cocina, además de mostrarse agradecida por tener la oportunidad no solo de coincidir, sino también de escribir una historia juntas.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Así fue la emotiva despedida de Valentina Taguado a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la participante que aún continúa en el juego, cerró su emotiva dedicatoria haciéndole un recordatorio a su amiga de lo mucho que la admira, así como el amor que siente hacia ella.

“Te amo infinitamente, hoy, mañana y siempre, amor y humor”, concluyó Taguado para despedir a quien fue su amiga y compañera en esta aventura llamada MasterChef Celebrity.

Sin duda, la eliminación de Aguilar de las cocina más importante del mundo, no solo deja un vacío en cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla, pues quienes pudieron verla a través de la pantalla, también lamentan que la cuota femenina del humor haya salido la puerta grande.

