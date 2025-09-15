Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Tapia rompe el silencio sobre su estado de salud: "ha sido fuerte"

Recientemente, la actriz Daniela Tapia preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto desde un centro médico.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023.
Este es el estado de salud de Daniela Tapia. Foto | Canal RCN.

Daniela Tapia, quien hace pocos días preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto, nuevamente apareció en redes sociales para contar detalles del proceso que se encuentra viviendo respecto a su estado de salud.

¿Qué le pasó a Daniela Tapia y por qué preocupó a sus seguidores?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la actriz ha construido una enorme comunidad de miles de seguidores, quiso sacar unos minutos de su tiempo para hablar de su condición de salud y sincerarse sobre lo que ha significado para ella este momento que se encuentra atravesando.

Allí, la recordada exparticipante de MasterChef Celebrity 2023, inició agradeciendo a los usuarios por los amorosos mensajes que ha recibido y dejando claro que está muy bien.

“Me encuentro en uno de los procesos más privados, fuertes y bonitos de mi vida”, dijo Tapia quien además hizo énfasis en las malas decisiones que tomó en el pasado y de las que hoy se arrepiente: “yo tenía 18 años cuando cometí el mayor error de mi vida, puse mi vida en r1esgo”, explicó.

Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023.
Daniela Tapia reveló cuál es su estado de salud. Foto | Canal RCn.

¿Cuál es el estado de salud de Daniela Tapia? La actriz abrió su corazón

Así mismo, la talentosa intérprete aseguró que aún permanece un poco hinchada, además de revelar que tiene una alimentación bastante “poderosa” ya que necesita mantener alta la hemoglobina, sin embargo, insistió en que todo marcha muy bien.

Finalmente, Daniela se mostró ilusionada de poder compartir su historia de la manera más humana, y aunque no dio más detalles, sí precisó en cómo ha sido esta experiencia que está viviendo y que, al parecer, llegó para transformarla.

Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023.
Daniela Tapia habló sobre su estado de salud. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, aunque la también modelo de origen cubano no contó con profundidad qué le ocurrió, dio a conocer que su postoperatorio ha sido maravilloso, afirmación que da entender que recientemente se sometió un procedimiento médico en el quirófano.

Por ahora, muchos esperan saber qué pasará en los próximos días con la cubana, pues pese a revelar que su diagnóstico es positivo, hay quienes continúan expectantes por conocer su testimonio.

