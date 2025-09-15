Ella es la participante favorita de Dani Duke en Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia el reality, sigue siendo el tema de conversación en redes sociales, y no es para menos, pues se trata del programa en el que se elegirá al próxima representante de la belleza de nuestro país ante el mundo.

Dani Duke, una de las personalidades con mayor reconocimiento del panorama digital, no se quedó callada, por lo que quiso expresar su opinión respecto a cuál es su candidata favorita y sumarse a la conversación que ha generado el tema en cuanto a quién debería ser la ganadora.

“Podemos hablar del espectáculo de mujer que nos está representando a los antioqueños en el concurso de belleza”, escribió la creadora de contenido por medio de las historias en su cuenta de Instagram.

Allí, la influenciadora paisa decidió repostear una publicación de Vanessa Pulgarín, la joven que representa al departamento de Antioquia y espera poder convertirse en la soberana de la belleza colombiana.

Esta es la participante favorita de Dani Duke en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Además de expresar su favoritismo y elogiar la Miss, Dani Duke no perdió la oportunidad para pedirle a sus seguidores de esta red social para que apoyen a la candidata y sean partícipes de este sueño.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la candidata favorita de Dani Duke en Miss Universe Colombia?

Vanessa Pulgarín, es una de las candidatas que a lo largo de su participación en Miss Universe Colombia, ha dejado en alto el nombre de su región. Con su carisma, belleza y espontaneidad, poco a poco ha ido demostrando por qué quiere ser la mujer elegida para representar al país en Tailandia, país en el que se llevará a cabo el certamen internacional.

Dani Duke reveló cuál es su favorita en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Pulgarín, al igual que las demás aspirantes que se visualizan como las futuras Miss Universe, ha logrado hacerse un lugar en la competencia para escalar en la tabla de posiciones y mantener un buen puntaje, ya que a medida que avanza el reality, todas se van enfrentando a pruebas que son calificadas por el exigente jurado.

Por ahora, Dani Duke, como millones de colombianos, esperan conocer el nombre de la Miss Universe Colombia, el cual se sabrá el próximo domingo 28 de septiembre a través de las pantallas del Canal RCN.