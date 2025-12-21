Murió la hermana de George Clooney y el actor la despide recordándola como "su heroína"

Este fin de semana, la revista internacional People dio la primicia al mundo del cine de que la querida hermana del actor George Clooney había fallecido el viernes 19 de diciembre. Y es que el actor le dio la noticia a este medio de comunicación, confesando, además, lo cercanos que eran y lo mucho que le duele la pérdida.

Artículos relacionados Jessica Cediel Falleció el papá de Jessica Cediel: estos famosos le han enviado condolencias a la presentadora

“Mi hermana Ada fue mi heroína. Se enfrentó al cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo" expresó el famoso estadounidense, dando a conocer que la mujer perdió la batalla con esa enfermedad.

¿Cómo fue la vida de la hermana de George Clooney?

Adelia Zeidler, o como le decían sus seres queridos ‘Ada’, nació el 2 de mayo de 1960 en Los Ángeles, California, siendo la hermana mayor del actor George Clooney, pero solo por un año. Era hija del periodista y presentador Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren. Ada creció junto a George y pasó gran parte de su vida en Augusta, Kentucky, donde asistió a la universidad en Louisville y Northern Kentucky antes de trabajar como contadora y más tarde como maestra de arte en una escuela primaria.

Sus intereses incluyeron la lectura, la comunidad artística local y la participación en actividades culturales de su ciudad, pues también tuvo el sueño de ser actriz como su hermano, pero optó mejor por la contaduría.

¿Cómo era la relación de George Clooney con su hermana Adelaida?

Aunque vivió fuera del foco mediático, Ada mantuvo un estrecho vínculo familiar con su hermano y estuvo presente en momentos importantes, como la boda de George con Amal Clooney en 2014.

Ada se casó el 14 de marzo de 1987 con Norman Zeidler, un capitán retirado del ejército, con quien tuvo dos hijos, Nick y Allison. Su esposo falleció en 2004 de un ataque al corazón, y luego ella crio a sus hijos en Kentucky.

Su vida se caracterizó por ser discreta y centrada en su familia y su comunidad, lejos del entretenimiento hollywoodense que rodeó la carrera de su hermano.

Artículos relacionados Viral Muere joven de 19 años tras caer de un edificio abandonado donde se grababa Stranger Things

En diciembre de 2025, Adelia “Ada” Zeidler falleció a los 65 años, tras una larga batalla contra el cáncer, muriendo “pacíficamente rodeada de sus seres queridos” en un centro médico de Edgewood, Kentucky.