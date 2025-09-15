Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura se sinceró con quienes sueñan con ser influencers

La influenciadora la Segura aconsejó a quienes quieren ser creadores de contenido como ella.

Gisseth Beltrán García
La Segura se sincera sobre ser influencer
La Segura aconseja a quienes quieren ser influencers/Canal RCN

La influenciadora la Segura se sinceró con quienes sueñan con ser creadores de contenido como ella y poder vivir de ello.

¿Qué dijo la Segura sobre crear contenido para redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró realizando un arriesgado look y aconsejando a quienes quieren dedicarse a las redes sociales.

La Segura sobre crear contenido en rede sociales

En la grabación señaló que el contenido que realicen no lo deben pensar para sus amigos, sino para una comunidad en específico que le guste lo que ellos quieren compartir, pues a muchos allegados no les gustará lo que hagan.

"Si alguna vez pensaron en hacer contenido y se arrepintieron solo por la vergüenza de qué dirán sus amigos empezaron bien mal, suban lo que les salga de los ovarios porque allá afuera hay miles de personas con gustos diferentes esperando justo lo que ustedes tienen por dar", dijo.

Señaló que no les dé pena y graben los videos que les guste, bien sean vlogs, tutoriales de maquillaje, post de comedia, entre otros.

¿Por qué la Segura mencionó a Karol G en sus consejos para ser influencer?

La caleña aprovechó para dar un vivo ejemplo de luchar por los sueños sin importar lo que puedan decir los demás al respecto y lo hizo con la cantante Karol G, indicando que si ella hubiera hecho caso a las críticas que recibió en su momento no estaría cumpliendo grandes sueños como lo hizo este finde de semana cantando en el Vaticano y convirtiéndose en la primera latina en cumplir dicho logro.

La Segura aconseja futuros influencers

"Si a la mismísima Karol G no le importó, mi pregunta es… ¿a vos por qué te tendría que importar?", fue el interrogante que dejó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios de sus fanáticos que la llenaron de halagos al respecto y le agradecieron por dichos consejos en esta profesión tan apetecida por muchos.

Por ahora, la Segura sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con redes sociales y disfrutando de su maternidad con su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con Ignacio Baladán.

