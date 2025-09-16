Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Robert Redford, ícono de Hollywood, falleció: conoce a las parejas que marcaron su vida

Robert Redford falleció y dejó un legado en Hollywood. Estas fueron las parejas que marcaron su vida y carrera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Robert Redford
Estas fueron las parejas de Robert Redford a lo largo de su vida: | AFP: Fadel Senna

En las últimas horas, el nombre de Robert Redford se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, según lo reveló un medio de comunicación internacional.

Además, muchos internautas han compartido a través de las diferentes plataformas digitales el gran reconocimiento que tuvo el icónico actor de Hollywood a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser parte de importantes producciones como: ‘El señor de los caballos’, ‘Nosotros en la noche’ y ‘Grandes amigos’.

Artículos relacionados

Estas fueron las parejas de Robert Redford a lo largo de su vida

Cabe destacar que, tras el fallecimiento de Robert Redford, muchos internautas se han preguntado acerca de la vida sentimental del actor, pues cuando su carrera profesional comenzó a tener gran éxito, tuvo su primer matrimonio con una historiados.

Robert Redford
¿Cuántas parejas tuvo Robert Redford en su vida? | AFP: Rich Polk

· Lola Van Wagenen: Según lo han revelado varias fuentes internacionales, se confirma que la primera mujer que atrapó el corazón de Robert fue Lola Van, quien fue una activista e historiadora. También, se estima que se casaron entre 1958 y 1985, donde tuvieron cuatro hijos.

· Kathy O’rear: Luego de que el actor se divorciara de su primera expareja, varios medios internacionales acapararon la atención mediática tras tener una relación con la directora de cine Kathy O’rear. Sin embargo, ambas celebridades mantuvieron en secreto su romance.

· Sibylle Szaggars: Con el paso de los años, Robert se dio una nueva oportunidad en el amor con Sibylle, una mujer dedicada al arte y a la pintura. Además, ambas celebridades tomaron la decisión de estar lejos de la prensa mediática en su relación.

Artículos relacionados

Robert Redford
¿Cuándo falleció Robert Redford? | AFP: Valery Hache

¿Cuál fue la causa de muerte de Robert Redford?

Según lo confirmó, su representante llamada: Cindi Berger, reveló la noticia de que Robert Redford falleció a sus 89 años, mientras dormía en su residencia este martes 16 de septiembre.

Artículos relacionados

Aunque no se han compartido más detalles al respecto sobre la causa de su fallecimiento, muchos internautas han enviado emotivos mensajes en las redes sociales tras el importante legado que dejó el actor a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento han compartido una ola de mensajes mediante las redes sociales en el que resaltaron su gran desempeño a lo largo de su amplia trayectoria profesional. Entre los más destacados están: Jane Fonda, Rond Howard y Merlee Matlin.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luto en la música Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció un reconocido cantante en graves condiciones de salud

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido vocalista quien dejó un importante legado.

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Edinael Moreno, papá de Dayro Moreno, rompió el silencio tras audio viral de un niño que lo acusa de no querer a su hijo.

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Con esta guía práctica podrás crear tu Polaroid con Gemini IA, sumarte al trend y hacerlo de manera realista, divertida y responsable.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dice quién debía ser eliminado en vez de Valeria en MasterChef: no es Sabino

Valentina Taguado fue lo más sincera posible y dio el nombre del participante que para ella no debía seguir compitiendo en MasterChef.

Kimberly Reyes en Buen día Colombia - Persona tocando sus pies. Kimberly Reyes

¿Qué es la fascitis plantar? La dolorosa condición que padece Kimberly Reyes

Maribel Guardia habla sobre la herencia Talento internacional

Maribel Guardia reavivó la polémica sobre la herencia para su nieto: “Me quedo con ellas”

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”