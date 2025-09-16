Robert Redford, ícono de Hollywood, falleció: conoce a las parejas que marcaron su vida

En las últimas horas, el nombre de Robert Redford se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, según lo reveló un medio de comunicación internacional.

Además, muchos internautas han compartido a través de las diferentes plataformas digitales el gran reconocimiento que tuvo el icónico actor de Hollywood a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser parte de importantes producciones como: ‘El señor de los caballos’, ‘Nosotros en la noche’ y ‘Grandes amigos’.

Estas fueron las parejas de Robert Redford a lo largo de su vida

Cabe destacar que, tras el fallecimiento de Robert Redford, muchos internautas se han preguntado acerca de la vida sentimental del actor, pues cuando su carrera profesional comenzó a tener gran éxito, tuvo su primer matrimonio con una historiados.

¿Cuántas parejas tuvo Robert Redford en su vida? | AFP: Rich Polk

· Lola Van Wagenen: Según lo han revelado varias fuentes internacionales, se confirma que la primera mujer que atrapó el corazón de Robert fue Lola Van, quien fue una activista e historiadora. También, se estima que se casaron entre 1958 y 1985, donde tuvieron cuatro hijos.

· Kathy O’rear: Luego de que el actor se divorciara de su primera expareja, varios medios internacionales acapararon la atención mediática tras tener una relación con la directora de cine Kathy O’rear. Sin embargo, ambas celebridades mantuvieron en secreto su romance.

· Sibylle Szaggars: Con el paso de los años, Robert se dio una nueva oportunidad en el amor con Sibylle, una mujer dedicada al arte y a la pintura. Además, ambas celebridades tomaron la decisión de estar lejos de la prensa mediática en su relación.

¿Cuándo falleció Robert Redford? | AFP: Valery Hache

¿Cuál fue la causa de muerte de Robert Redford?

Según lo confirmó, su representante llamada: Cindi Berger , reveló la noticia de que Robert Redford falleció a sus 89 años, mientras dormía en su residencia este martes 16 de septiembre.

Aunque no se han compartido más detalles al respecto sobre la causa de su fallecimiento, muchos internautas han enviado emotivos mensajes en las redes sociales tras el importante legado que dejó el actor a lo largo de su amplia trayectoria profesional.