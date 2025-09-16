Pipe Bueno celebró el Grito de Independencia de México junto a reconocida youtuber mexicana: ¿quién es?

Pipe Bueno compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que celebró el Grito de Independencia de México cantando junto a la cantante y creadora de contenido mexicana, Carolina Ross.

¿Pipe Bueno prepara nueva música?

En la fotografía, difundida por Telemundo, se le observa sonriente en el escenario mientras al parecer interpretando una de sus canciones más reconocidas en compañía de la youtuber mexicana.

El mensaje que acompañó la publicación destacaba: “Pipe Bueno y Carolina Ross cautivan con su música en el escenario de El Grito”.

Así celebró Pipe Bueno el Grito de Independencia de México. (Foto: AFP)

Y es cada 16 de septiembre se conmemora el Día de la Independencia de México, fecha en la que diferentes artistas, actrices y personalidades del entretenimiento se suman a la celebración con mensajes en redes sociales y homenajes que resaltan la cultura y las tradiciones mexicanas.

Para el colombiano, este momento también coincide con una nueva etapa profesional, ya que se mudó junto a su familia a territorio mexicano a inicios de julio, con el propósito de expandir su carrera en la música popular y buscar un mayor reconocimiento internacional.

Aunque no se conoce el contexto exacto en el que Pipe Bueno y Carolina Ross compartieron escenario, recientemente trascendió que el artista estuvo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para grabar el videoclip de su nuevo sencillo ‘No Tengo Valor’ junto al cantante boliviano Luis Vega.

Pipe Bueno compartió cómo vivió el Grito de Independencia de México. (Foto: Canal RCN)

Según informó su equipo de trabajo, el lanzamiento oficial del videoclip será el próximo 19 de septiembre.

Lo que comenzó como una simple convocatoria en redes sociales terminó convirtiéndose en un evento multitudinario.

Miles de personas respondieron al llamado y no solo acompañaron la grabación, sino que también se integraron al rodaje. Durante la jornada, los artistas improvisaron una actuación en vivo que superó lo planeado inicialmente.

¿Qué pasa con Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Más allá de su carrera musical, Pipe Bueno y su pareja, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, fueron tema de conversación en días recientes debido a rumores sobre una posible ruptura.

Sin embargo, ambos aclararon que su relación no atraviesa un mal momento y que las publicaciones que generaron especulaciones hacían parte de una estrategia digital.