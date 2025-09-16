Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Guadalajara fue escenario de un concierto que no pasó desapercibido. Pepe Aguilar, acompañado de sus hijos Ángela y Leonardo, se presentaron en la Plaza de la Liberación pese a la presión de una campaña digital que pedía cancelar el evento gratuito.

La petición en línea había superado las 213 mil firmas, sin embargo, la música terminó imponiéndose.

Horas antes de subir al escenario, el cantante mexicano compartió un mensaje en redes sociales donde dejó clara su postura frente a la polémica.

Guadalajara vibró con el concierto de la familia Aguilar en el Grito de Independencia. (Foto: AFP)

En su publicación escribió que Guadalajara forma parte de su historia y que cantar en esta ciudad significaba también cantar por México.

“Las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute”, expresó el papá de Ángela Aguilar.

Durante su intervención, Aguilar destacó la importancia de mantener viva la cultura y los símbolos que unen a los mexicanos.

Frente al público, afirmó que cuando el ruido externo se vuelve intenso, la mejor respuesta es cantar más fuerte. El ambiente en la plaza se transformó en una celebración donde la música superó la tensión generada en días previos.

“A veces, con tanto ruido, lo único que queda es cantar más fuerte”

¿Qué dijo Pepe Aguilar tras su concierto en Guadalajara que desató la polémica?

Después del concierto, el intérprete volvió a pronunciarse en un video de agradecimiento. Destacó que cada 15 de septiembre es una oportunidad para reafirmar la hermandad que caracteriza a los mexicanos.

“La música habla por sí sola”, aseguró, al señalar que es un vehículo capaz de poner en perspectiva lo esencial y de transmitir unión.

Los hijos del cantante, Leonardo y Ángela Aguilar, también compartieron su gratitud en redes sociales.

Leonardo escribió un mensaje dirigido a Guadalajara, agradeciendo el recibimiento y expresando su deseo de regresar pronto. Ángela, por su parte, destacó la energía del público y el cariño recibido durante la noche.

La jornada contrastó con lo que sucedía en Morelia, donde Christian Nodal enfrentaba una presentación marcada por la lluvia, además de las críticas recibidas tras no asistir al segundo cumpleaños de su pequeña hija, Inti, fruto de su romance con la cantante argentina Cazzu.