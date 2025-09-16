¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

El Festival de Coachella anunció oficialmente el cartel de su edición 2026, que se llevará a cabo en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

Este año el evento tendrá como artistas principales a Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.

La noticia causó gran expectativa, especialmente por el hito de Karol G, quien se convierte en la primera mujer latina en encabezar el festival. A través de su cuenta de Instagram, la artista paisa celebró el logro con un mensaje que emocionó a sus fanáticos:

“Coachella 2026, LA BICHOTA ES HEADLINER🔥 Nos vemos en el desierto 😏🧡🌵✨ #TROPICOACHELLA MODE ON”.

¿Cuál es el hito de Karol G en Coachella?

La colombiana ya había pisado el escenario de Coachella en 2022 con un espectáculo en el que rindió homenaje a clásicos del reguetón y en 2023 acompañó a Becky G como invitada. Sin embargo, esta vez alcanza un nuevo nivel en su carrera al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel.

Antes que ella, solo Bad Bunny había logrado un reconocimiento similar en 2023, cuando fue el primer artista latino en liderar el festival. La presencia de Karol G refuerza la visibilidad de la música latina en uno de los encuentros musicales más prestigiosos del mundo.

Karol G se convierte en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel de Coachella. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

El cartel de 2026 reúne a figuras internacionales de diversos géneros. Entre los confirmados están The Strokes, The XX, Disclosure, Iggy Pop, Boys Noize, Armin van Buren, Rusowsky, Luísa Sonza, Major Lazer, Clipse, Young Thug, Devo, Foster the People, BIGBANG y la influencer y cantante Addison Rae.

Además, se resalta la participación del grupo salvadoreño Los Hermanos Flores y la banda española Carolina Durante, ampliando así la representación iberoamericana.

¿Cuándo se presentará Karol G en Coachella?

De acuerdo con la programación oficial, la Bichota se subirá al escenario como acto principal el sábado 12 y el sábado 19 de abril. Sabrina Carpenter, por su parte, abrirá los días 10 y 17 de abril, mientras que Anyma compartirá escenario en fechas claves del festival.

Las entradas ya se encuentran a la venta y los precios oscilan entre 549 y 1.299 dólares (alrededor de 2,1 a 5 millones de pesos colombianos). La venta general de abonos comenzará el viernes 19 de septiembre a las 12:00 p.m., hora de Colombia.

Karol G será el acto principal el sábado 12 y el sábado 19 de abril. (Foto Romain Maurice / AFP)

Con este anuncio, Coachella 2026 promete ser una de las ediciones más memorables, marcada por el regreso de Justin Bieber y por el nuevo logro histórico de Karol G en la música mundial.